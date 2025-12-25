"Солдати були на висоті": міністр оборони Польщі відреагував на перехоплення літака РФ

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відзначив роботу військових після того, як польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем.

Косіняк-Камиш подякував майже 20 тисячам солдатів, які під час свят продовжують службу на кордонах і в повітряному просторі, підкресливши їхню професійну ефективність та дисципліну.

У своєму повідомленні міністр оборони Польщі наголосив: "Ще одна напружена ніч для оперативних служб Польського війська. Усі провокації, як над Балтійським морем, так і на кордоні з Білоруссю, були під повним контролем. Дякую майже 20 тисячам наших солдатів, які під час свят пильнують нашу безпеку – і, як бачимо, роблять це надзвичайно ефективно".

Kolejna pracowita noc dla służb operacyjnych Wojska Polskiego. Wszystkie prowokacje, zarówno nad Bałtykiem jak i nad granicą z Białorusią były pod pełną kontrolą. Dziękuję prawie 20-stu tysiącom naszych żołnierzy, którzy w czasie Świąt czuwają nad naszym bezpieczeństwem – i jak…

Таким чином міністр прокоментував інцидент із російським військовим літаком, який у четвер вранці був перехоплений над міжнародними водами Балтійського моря.

Так, за даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак, візуально ідентифікували його та супроводжували до виходу з міжнародного повітряного простору. Жодної загрози для території Польщі не виникло.