ua en ru
Чт, 25 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Солдати були на висоті": міністр оборони Польщі відреагував на перехоплення літака РФ

Польща, Четвер 25 грудня 2025 18:39
UA EN RU
"Солдати були на висоті": міністр оборони Польщі відреагував на перехоплення літака РФ Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відзначив роботу військових після того, як польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Владислава Косіняк-Камиша в соцмережі Х.

Косіняк-Камиш подякував майже 20 тисячам солдатів, які під час свят продовжують службу на кордонах і в повітряному просторі, підкресливши їхню професійну ефективність та дисципліну.

У своєму повідомленні міністр оборони Польщі наголосив: "Ще одна напружена ніч для оперативних служб Польського війська. Усі провокації, як над Балтійським морем, так і на кордоні з Білоруссю, були під повним контролем. Дякую майже 20 тисячам наших солдатів, які під час свят пильнують нашу безпеку – і, як бачимо, роблять це надзвичайно ефективно".

Таким чином міністр прокоментував інцидент із російським військовим літаком, який у четвер вранці був перехоплений над міжнародними водами Балтійського моря.

Так, за даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак, візуально ідентифікували його та супроводжували до виходу з міжнародного повітряного простору. Жодної загрози для території Польщі не виникло.

Інциденти з російськими літаками

Зазначимо, що за останні місяці Росія регулярно провокує інциденти в повітряному просторі НАТО - від коротких вторгнень у Литву до більш тривалих входжень у повітряний простір Естонії, а також польських перехоплень у міжнародних водах.

Наприклад, у жовтні Польща піднімала в повітря свої винищувачі МіГ-29 для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20.

А у вересні НАТО піднімало в небо винищувачі через російський літак-розвідник, який перебував над Балтійським морем.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше заявляв, що країни НАТО збираються збивати лише ті російські літаки-порушники, які атакують їхню територію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Балтійське море Минобороны Польши
Новини
На шести напрямках фронту зараз тривають бої: зведення Генштабу
На шести напрямках фронту зараз тривають бої: зведення Генштабу
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну