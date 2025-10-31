Польша третий раз за неделю перехватила российский самолет-разведчик Ил-20
Польша подняла в воздух свои истребители МиГ-29 для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20. Это уже третий подобный инцидент за неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети X.
Как отметило оперативное командование, польские истребители поднимали сегодня, 31 октября, утром после того, как Ил-20 зафиксировали над Балтийским морем.
"Российский самолет вновь летел без поданного плана полета и с выключенным транспондером, представляя потенциальную угрозу безопасности полетов в регионе. Польские пилоты перехватили и идентифицировали иностранное воздушное судно, которое было сопровождено в соответствии с процедурами НАТО", - уточнили военные.
Они обратили внимание, что нарушения воздушного пространства Польши не произошло.
"Это уже третья подобная ситуация на этой неделе, подтверждающая рост активности российской авиации в районе Балтийского моря", - отметили в оперативном командовании.
Ил-20 летал над Баренцевым морем
Напомним, на прошлой неделе российский самолет-разведчик Ил-20 фиксировали над Баренцевым морем.
21 октября около 11:18 жители норвежского города Алта услышали два взрыва - здания и окна задрожали. Как подтвердили в ВВС Норвегии, в это время над городом пролетали два истребителя F-35, которые преодолели звуковой барьер.
Во время полета норвежские F-35 идентифицировали российский разведывательный самолет Ил-20, находившийся в международном воздушном пространстве к северу от Финнмарка (самого северного региона Норвегии).
В командовании ВВС отметили, что операция прошла в штатном режиме и без какой-либо драматичности.