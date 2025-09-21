НАТО вновь поднимало самолеты: перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем
В воскресенье, 21 сентября, НАТО подняло в небо истребители из-за российского самолета-разведчика над Балтийским морем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
Как рассказали в ВВС Германии, изначально неопознанный самолет двигался в международном воздушном пространстве без плана полета, а также не выходил на связь.
После этого с немецкой авиабазы Ростак-Лаге вылетели два истребителя Eurofighter, чтобы перехватить неизвестный самолет. В результате визуализации вияснилось, что это был российский разведывательный самолет Ил-20М.
Россия переходит красную черту
Отметим, что ситуация в регионе Балтийского моря из-за нарушений россиянами воздушного пространства обострилась еще больше.
В частности, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31К незаконно вторглись в воздушное пространство Эстонии. НАТО отреагировал и перехватило эти самолеты.
Позже глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, для страны категориски неприемлемы такие инциденты.
"НАТО действует точно так, как и было согласовано. Прямой военной угрозы Эстонии не было, но мы категорически не приемлем нарушения Россией воздушного пространства Эстонии и НАТО", - сказал Цахкна.
После случившегося в МИД РФ начали оправдываться, утверждая, что их самолеты не нарушали границ и они совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.
К слову, после этого инцидента эстонский оппозиционер Урмасу Рейнсал предложил закрыть восточную границу. Однако глава МВД Игорь Таро сказал, что пока речь не идет об ограничении границы на земле, так как было зафиксировано авиационное нарушение. Он пояснил, что для закрытия границы нужна была бы провокация на суше.