СН не погодила відставку Степанова, а бензин та ДП різко подешевшали: новини за 17 травня

"Слуга народу" на вчорашньому засіданні фракції не дійшла згоди щодо відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова, викрадений в Молдові український суддя Микола Чаус записав відеозвернення, бензин і дизельне паливо різко подешевшали. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 17 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

СН на фракції не дійшла згоди щодо відставки Степанова. Вирішать на засіданні Ради

"Слуга народу" на сьогоднішньому засіданні фракції обговорила питання відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Нардепи вирішили визначитися з цим питанням вже в сесійній залі.

Зазначимо, що профільний комітет не підтримав подання про звільнення Степанова.

"Слуга народу" схвалила кандидатів на крісла Криклія та Петрашка

"Слуга народу" попередньо схвалила кандидата на посаду міністра розвитку економіки. Нардепи попередньо підтримали кандидатуру чинного глави податкової Олексія Любченка.

За словами співрозмовника, формального голосування не було, але і проти кандидатури Любченка ніхто не виступив.

Чаус записав відео після викрадення. Готовий співпрацювати з українським слідством

Викрадений у Молдові український суддя Микола Чаус записав відеозвернення. У ньому він говорить про готовність до співпраці з українським слідством, але вимагає гарантій безпеки.

У зверненні Чаус каже, що знаходиться в безпеці, але не буде розкривати своє місцезнаходження. Він також пояснив своє викрадення тим, що "так треба було зробити".

У Путіна відреагували на ідею обміну Медведчука на засуджених у Росії українців

У Кремлі відреагували на ідею обміну нардепа Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, на українських політв'язнів у Росії. У президента РФ Володимира Путіна ситуацію з Медведчуком назвали внутрішньоукраїнською політичною кухнею. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, РФ навряд чи може серйозно розглядати пропозицію України про обмін Медведчука на засуджених в РФ українців.

Бензин і ДП різко подешевшали після рішення Кабміну обмежити ціни

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 17 травня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем різко знизилися. Автогаз, який не потрапив під держрегулювання, подорожчав на 1 копійку.

Ціни впали після того, як Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо і обмежив максимальну ціну рівнем 30,22 гривень за літр для бензинів і 27,89 гривень за літр для дизельного палива.

В Україні почали вакцинувати людей з черги в "Дія", але не всіх

В Україні почалася вакцинація від коронавірусу людей, які записалися на щеплення через застосунок або портал "Дія". Перших людей з черги вакцинували минулими вихідними.

Наразі щеплювати з черги в "Дія" почали тільки людей, старших за 65 років. Отримати першу дозу вакцини від коронавірусу можна в центрах вакцинації, які відкрили в Україні.

У київській підземці пасажир потрапив під потяг

Вдень 17 травня в Києві зупинили рух "червоної" гілки метро через падіння людини під поїзд. Інцидент стався на станції "Арсенальна".

"Чоловік живий. Його госпіталізували медики", - повідомили в КМДА.

Погода в Україні різко погіршилась. Оголошено штормове попередження

Погода в Україні 18 травня різко погіршиться. В країні оголошено штормове попередження та жовтий рівень небезпеки. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У вівторок в Україні грози вдень, крім північних областей, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).