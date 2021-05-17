Бензин і ДП різко подешевшали після рішення Кабміну обмежити ціни
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 17 травня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем різко знизилися. Автогаз, який не потрапив під держрегулювання, подорожчав на 1 копійку.
Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,20 гривень за літр (-0,27 гривень), на бензин А-95 - 29,01 гривень за літр (-0,48 гривень), на дизельне паливо - 27,39 гривень за літр (-0,97 гривень), на автогаз - 15,76 гривень за літр (+0,01 гривень).
Ціни впали після того, як Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо і обмежив максимальну ціну рівнем 30,22 гривень за літр для бензинів і 27,89 гривень за літр для дизельного палива.
Зокрема, кілька великих мереж АЗС опустили ціни на бензин А-95 на 1-2 гривні. Так на WOG бензин подешевшав на 1,77 гривень, на ОККО - на 1,77 гривень, на Shell - на -0,86 гривень, на паралель - на -1,58 гривень, на KLO на 0,99 гривень, на SOCAR - на 2,06 гривень.
Крім того, до рішення уряду середні ціни на дизельне паливо були вище цінової стелі у 27,89 гривень. Мережі АЗС опустили ціни на 1-2 гривню, щоб відповідати новим вимогам.
Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:
Зазначимо, за даними Держстату, у квітні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 16,4% до 27,7 гривень за літр, бензин А-95 на 15,1% до 28,7 грн, дизельне паливо - на 16,8% до 28,1 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 24,9% до 15,9 гривень за літр.