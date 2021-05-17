"Слуга народу" схвалила кандидатів на крісла Криклія та Петрашка
"Слуга народу" на сьогоднішньому засіданні фракції попередньо схвалила кандидата на посаду міністра розвитку економіки. Нардепи попередньо підтримали кандидатуру чинного глави податкової Олексія Любченка.
Про це РБК-Україна розповів один із членів фракції "Слуга народу".
За словами співрозмовника, формального голосування не було, але і проти кандидатури Любченка ніхто не виступив.
"Після голосування за відставку Петрашка ми будемо збирати підписи за Любченка, потім на їх підставі прем'єр внесе цю кандидатуру в Раду", - сказав він.
Крім того, як сказала заступник голови фракції Євгенія Кравчук, СН також підтримала кандидатуру керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова на пост глави Мінінфраструктури.
За її словами, депутати провели голосування за цю кандидатуру і підтримали її одноголосно. Крім того, як зазначила Кравчук, Владислав Криклій та Ігор Петрашко "залишаться в команді" після того, як ВР проголосує за їх звільнення з міністерських посад.
На цей час депутати від СН перейшли до обговорення можливої ротації голови МОЗ. Як сказав співрозмовник РБК-Україна у фракції, поки настрою з приводу відставки Максима Степанова розділилися приблизно 50 на 50
Нагадаємо, минулого тижня Ігор Петрашко та Владислав Криклій подали у відставку з посад міністрів розвитку економіки та інфраструктури. Як стало відомо, про відставку міністрів попросив особисто президент Володимир Зеленський.
Як писало РБК-Україна, відставку цих міністрів розглянуть у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні парламенту. А призначення нових міністрів винесуть на засідання, яке відбудеться у четвер.
Крім того, у п'ятницю до Ради надійшло подання прем'єра про звільнення глави МОЗ Максима Степанова. Однак сьогодні профільний парламентський комітет не підтримав пропозицію глави уряду.