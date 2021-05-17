"Слуга народу" схвалила кандидатів на крісла Криклія та Петрашка

За словами співрозмовника, формального голосування не було, але і проти кандидатури Любченка ніхто не виступив.

"Після голосування за відставку Петрашка ми будемо збирати підписи за Любченка, потім на їх підставі прем'єр внесе цю кандидатуру в Раду", - сказав він.

Крім того, як сказала заступник голови фракції Євгенія Кравчук, СН також підтримала кандидатуру керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова на пост глави Мінінфраструктури.

За її словами, депутати провели голосування за цю кандидатуру і підтримали її одноголосно. Крім того, як зазначила Кравчук, Владислав Криклій та Ігор Петрашко "залишаться в команді" після того, як ВР проголосує за їх звільнення з міністерських посад.

На цей час депутати від СН перейшли до обговорення можливої ​​ротації голови МОЗ. Як сказав співрозмовник РБК-Україна у фракції, поки настрою з приводу відставки Максима Степанова розділилися приблизно 50 на 50