Чаус записав відео після викрадення. Готовий співпрацювати з українським слідством
Викрадений у Молдові український суддя Микола Чаус записав відеозвернення. У ньому він говорить про готовність до співпраці з українським слідством, але вимагає гарантій безпеки.
Відео опубліковано на його Telegram-каналі.
У зверненні Чаус каже, що знаходиться в безпеці, але не буде розкривати своє місцезнаходження. Він також пояснив своє викрадення тим, що "так треба було зробити".
"Відносно викрадення, хочу сказати, що воно дійсно було. Але не зараз, а в 2016 році. З тих пір мене постійно залякували розправою, змушуючи тим самим перебувати поза домом", - зазначив суддя.
Він також додав, що найближчим часом має намір з'явитися в Україні і дати відповіді на питання, які "цікавлять українське суспільство, НАБУ і ДБР".
"Я готовий надати правоохоронним органам всю інформацію про людей, які викрали і утримували мене з 2016 року. Але це дуже впливові люди і тому я змушений вимагати від наших правоохоронних органів гарантій безпеки", - додав він в текстовому супроводі до відео.
Відзначимо, суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус зник з України в 2016 році, коли антикорупційні органи знайшли у нього у дворі закопані банки з великою сумою грошей. Пізніше він з'явився в Молдові, де весь цей час намагався домогтися політичного притулку.
На початку квітня стало відомо, що Молдова остаточно відмовила йому, після чого Чауса викрали в Кишиневі. СБУ завела кримінальну справу за даним фактом.
Міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войко заявив, що підозрювані у викраденні виїхали до України. Передбачається, що Чаус теж був з ними і знаходиться в Україні, але влада не підтверджує цю інформацію. За даними молдовської сторони, суддю могли вивезти дипломатичним транспортом.