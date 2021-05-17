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Чаус записав відео після викрадення. Готовий співпрацювати з українським слідством

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Понеділок 17 травня 2021 11:16
Чаус записав відео після викрадення. Готовий співпрацювати з українським слідством Фото: суддя Микола Чаус (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Викрадений у Молдові український суддя Микола Чаус записав відеозвернення. У ньому він говорить про готовність до співпраці з українським слідством, але вимагає гарантій безпеки.

Відео опубліковано на його Telegram-каналі.

У зверненні Чаус каже, що знаходиться в безпеці, але не буде розкривати своє місцезнаходження. Він також пояснив своє викрадення тим, що "так треба було зробити".

"Відносно викрадення, хочу сказати, що воно дійсно було. Але не зараз, а в 2016 році. З тих пір мене постійно залякували розправою, змушуючи тим самим перебувати поза домом", - зазначив суддя.

Він також додав, що найближчим часом має намір з'явитися в Україні і дати відповіді на питання, які "цікавлять українське суспільство, НАБУ і ДБР".

"Я готовий надати правоохоронним органам всю інформацію про людей, які викрали і утримували мене з 2016 року. Але це дуже впливові люди і тому я змушений вимагати від наших правоохоронних органів гарантій безпеки", - додав він в текстовому супроводі до відео.

Відзначимо, суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус зник з України в 2016 році, коли антикорупційні органи знайшли у нього у дворі закопані банки з великою сумою грошей. Пізніше він з'явився в Молдові, де весь цей час намагався домогтися політичного притулку.

На початку квітня стало відомо, що Молдова остаточно відмовила йому, після чого Чауса викрали в Кишиневі. СБУ завела кримінальну справу за даним фактом.

Міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войко заявив, що підозрювані у викраденні виїхали до України. Передбачається, що Чаус теж був з ними і знаходиться в Україні, але влада не підтверджує цю інформацію. За даними молдовської сторони, суддю могли вивезти дипломатичним транспортом.

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