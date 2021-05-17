СН на фракції не дійшла згоди щодо відставки Степанова. Вирішать на засіданні Ради
"Слуга народу" на сьогоднішньому засіданні фракції обговорила питання відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Нардепи вирішили визначитися з цим питанням вже в сесійній залі.
Про це РБК-Україна розповів співрозмовник у фракції СН.
За словами співрозмовника, голосування щодо відставки Степанова не було.
"Щодо Степанова будемо визначатися вже в сесійній залі", - сказав він.
За інформацією РБК-Україна, голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що Степанов мав сам написати заяву після розмови з президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю, а також попросив "не провокувати розкол у фракції" і закликав депутатів монобільшості "бути монолітними" під час цього голосування.
Нагадаємо, минулого тижня Рада отримала подання прем'єра про звільнення Степанова з посади голови МОЗ. Сьогодні на засіданні профільного парламентського комітету прем'єр пояснив нардепам, чому вирішив ініціювати звільнення голови МОЗ.
Зазначимо, що профільний комітет не підтримав подання про звільнення Степанова.
Більше про кадрову ситуацію в уряді читайте в матеріалі "Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів".