Звільнення Степанова: комітет Ради не підтримав подання Шмигаля

У питанні звільнення Максима Степанова - міністра охорони здоров'я - профільний комітет Верховної ради не підтримав подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля . Він рекомендував винести це питання на розсуд парламенту.

"Рішення не прийнято. Виношу іншу пропозицію рекомендувати Раді визначитися шляхом голосуванням щодо підтримки або не підтримки подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про звільнення Степанова", - зазначив голова комітету Михайло Радуцький.

Зокрема, щодо звільнення Степанова семеро членів комітету проголосували "за", семеро утрималися і один проголосував "проти".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Степанову пропонували піти у відставку за власним бажанням, але він відмовився, тому подання до Ради вніс прем'єр Денис Шмигаль. Сьогодні він також пояснив це рішення тим, що міністр охорони здоров'я провалив кампанію з вакцинації від COVID-19.

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