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"Залюбки це зробимо“: Данілов допустив можливість обміну Медведчука на ув'язнених в Росії

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Субота 15 травня 2021 11:48
"Залюбки це зробимо“: Данілов допустив можливість обміну Медведчука на ув'язнених в Росії Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Секретар РНБО Олексій Данілов допустив обмін Віктора Медведчука на українських політв'язнів в Росії. Це могло б стати можливим у разі засудження політика.

Таку думку Данілов висловив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Секретар РНБО наголосив, що відповідне рішення за президентом України Володимиром Зеленським.

“Це рішення приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо“, - сказав Данілов.

Нагадаємо, 13 травня Печерський райсуд Києва відхилив клопотання прокуратури про взяття під варту Медведчука та вирішив відправити його під домашній арешт.

Як писало РБК-Україна, після цього, на Медведчука одягнули електронний браслет.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера", основна тема якого - суд над Медведчуком, експерти, серед яких Олексій Данілов, Сергій Щербина, Ірина Венедіктова та інші, дають відповідь на питання, скільки в Україні російських агентів. Окрім того, ексклюзивно Генеральний прокурор України прокоментує деталі справи проти одного з лідерів ОПЗЖ щодо державної зради. Також стане відомо, хто наступним потрапить під санкції РНБО.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 14 травня

Нагадаємо, у минулому випуску ток-шоу показали великий сюжет, у якому свідки злочину Червоної армії в селі Великий Житин 10 січня 1946 року розповіли про звірства вояків СРСР.


Також показали сам документ з архівів Служби безпеки України про злочини Червоної армії в селі Рівненської області.


Ще голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану Сергій Куніцин розповів про участь українських ветеранів Афганістану в бойових діях на Донбасі та про поїздку до Москви у 2014 році.


Ну і традиційно не обійшлося без скандалів. Тому дивіться суперечку між Нестором Шуфричем та Русланом Кошулинським про українську ідентифікацію.


Ну і дивіться, як поліція використовує електрошокери в різних країнах світу.

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