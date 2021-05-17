Став відомий стан пасажира, який потрапив під поїзд метро у Києві
У Київській міській державній адміністрації розповіли про стан пасажира, який впав під поїзд метро в Києві, чим зупинив роботу "червоної" гілки метро. Він живий.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Зазначимо, що у київському метрополітені повідомили, що рух метро відновлено.
"Чоловік живий. Його госпіталізували медики", - повідомили в КМДА.
РБК-Україна писало, що сьогодні вдень був зупинений рух "червоної" гілки метро через падіння людини під поїзд. Подія зареєстрована в управлінні поліції метрополітену.
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
Нагадаємо, на станції "Арсенальна" пасажир потрапив під поїзд.
Раніше в Києві повідомляли про "мінування" десяти станцій метро. Правоохоронці перевірили інформацію. Вона не підтвердилася.
Крім того, вибухівку шукали на станції метро "Хрещатик" у Києві. Інформація про "замінування" також не підтвердилася.