ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Став відомий стан пасажира, який потрапив під поїзд метро у Києві

Новость на русском →
Київ, Понеділок 17 травня 2021 14:24
Став відомий стан пасажира, який потрапив під поїзд метро у Києві Фото: у КМДА розповіли про стан пасажира, який впав під поїзд метро (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Київській міській державній адміністрації розповіли про стан пасажира, який впав під поїзд метро в Києві, чим зупинив роботу "червоної" гілки метро. Він живий.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначимо, що у київському метрополітені повідомили, що рух метро відновлено.

"Чоловік живий. Його госпіталізували медики", - повідомили в КМДА.

РБК-Україна писало, що сьогодні вдень був зупинений рух "червоної" гілки метро через падіння людини під поїзд. Подія зареєстрована в управлінні поліції метрополітену.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, на станції "Арсенальна" пасажир потрапив під поїзд.

Раніше в Києві повідомляли про "мінування" десяти станцій метро. Правоохоронці перевірили інформацію. Вона не підтвердилася.

Крім того, вибухівку шукали на станції метро "Хрещатик" у Києві. Інформація про "замінування" також не підтвердилася.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події метро состояние
NEWS
У Раді хочуть заслухати Шмигаля: про що він доповідатиме
У Раді хочуть заслухати Шмигаля: про що він доповідатиме
DAILY
Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів