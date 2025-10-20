"Служба родине" вместо школы: двух украинских подростков спасли из оккупации

Двух украинских подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий. Ребята пережили годы жизни под контролем оккупационных властей.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, 18-летний парень жил в городе, где российские оккупанты полностью заменили украинскую школьную программу на пропаганду. Учителей заставляли переходить на российские образовательные стандарты, а в классы приходили военные с лекциями о "службе Родине".

"Парень понимал, что единственный вариант будущего там - это принудительная мобилизация в армию оккупанта", - пишет Ермак.

Другой, 20-летний парень провел под оккупацией почти три года. За это время он пережил изоляцию, унижения, постоянные проверки и обыски со стороны оккупационных военных. Его сестре удалось раньше выехать на подконтрольную Украине территорию, и именно она убедила брата сделать этот шаг.

Теперь оба парня находятся в безопасности, рядом с родными. Они начинают новую жизнь в свободной Украине - без страха, давления и оккупационного "образования".

"Сегодня оба парня уже со своими родными, в безопасности, начинают новую жизнь в свободной Украине", - пишет глава ОП.

Депортация украинских детей

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

В то же время, как сообщил президент Владимир Зеленский, вернуть на родину удалось 1625 детей. Это стало возможным благодаря реализации государственной инициативы Bring Kids Back UA, направленной на возвращение украинских детей, незаконно вывезенных в Россию или удерживаемых на оккупированных территориях.

Именно депортация украинских детей стала основанием для того, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Ранее сообщалось, что увеличивается количество стран, готовых присоединиться к возвращению украинских детей, которых Россия незаконно вывезла или удерживает на временно оккупированных территориях