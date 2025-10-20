ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Служба родине" вместо школы: двух украинских подростков спасли из оккупации

Украина, Понедельник 20 октября 2025 20:20
UA EN RU
"Служба родине" вместо школы: двух украинских подростков спасли из оккупации Иллюстративное фото: двух украинских подростков спасли из оккупации (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Двух украинских подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий. Ребята пережили годы жизни под контролем оккупационных властей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, 18-летний парень жил в городе, где российские оккупанты полностью заменили украинскую школьную программу на пропаганду. Учителей заставляли переходить на российские образовательные стандарты, а в классы приходили военные с лекциями о "службе Родине".

"Парень понимал, что единственный вариант будущего там - это принудительная мобилизация в армию оккупанта", - пишет Ермак.

Другой, 20-летний парень провел под оккупацией почти три года. За это время он пережил изоляцию, унижения, постоянные проверки и обыски со стороны оккупационных военных. Его сестре удалось раньше выехать на подконтрольную Украине территорию, и именно она убедила брата сделать этот шаг.

Теперь оба парня находятся в безопасности, рядом с родными. Они начинают новую жизнь в свободной Украине - без страха, давления и оккупационного "образования".

"Сегодня оба парня уже со своими родными, в безопасности, начинают новую жизнь в свободной Украине", - пишет глава ОП.

Депортация украинских детей

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

В то же время, как сообщил президент Владимир Зеленский, вернуть на родину удалось 1625 детей. Это стало возможным благодаря реализации государственной инициативы Bring Kids Back UA, направленной на возвращение украинских детей, незаконно вывезенных в Россию или удерживаемых на оккупированных территориях.

Именно депортация украинских детей стала основанием для того, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Ранее сообщалось, что увеличивается количество стран, готовых присоединиться к возвращению украинских детей, которых Россия незаконно вывезла или удерживает на временно оккупированных территориях

Стоит заметить, что в Европе уже идет работа над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. В частности, в Страсбурге 25 июня было подписано двустороннее соглашение между Советом Европы и Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети Война в Украине
Новости
РФ ракетами и дронами ударила по Павлограду: 16 человек пострадали, четверо в тяжелом состоянии
РФ ракетами и дронами ударила по Павлограду: 16 человек пострадали, четверо в тяжелом состоянии
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов