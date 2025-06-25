Зеленский в ПАСЕ подписал соглашение о создании Спецтрибунала против России

Президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию подписания документа.

"Это действительно очень важный шаг. Сегодня мы запускаем процесс создания Трибунала по преступлениям агрессии России против Украины. Каждый военный преступник должен знать: справедливость наступит и это касается России также. Мы активизируем юридическую работу. Впереди еще долгий путь, но политически мы уже сделали большой прогресс", - сказал Зеленский после подписания соглашения.

По его мнению, трибунал дает Украине реальный шанс добиться правосудия для преступления агрессии, даже если международные институты не будут иметь инструментов для этого.

"Мы должны четко показать: агрессия приводит к наказанию. И мы должны осуществить это вместе со всей Европой", - подчеркнул он.

Что известно о Спецтрибунале

Устав не содержит упоминаний о персональных иммунитетах, несмотря на длительные дискуссии и различные позиции во время переговоров. Это открывает возможность выдвижения обвинений даже действующему руководству России, так называемой "тройке". В то же время вынесение приговора или заочное осуждение станет возможным только после их отстранения от должностей.

Специальный трибунал против России будет иметь статус международного органа, а не гибридной или национальной институции.

"Основу составляет статья 8 bis Римского статута МУС, дополненная критериями агрессивной войны из резолюции 3314 Генассамблеи ООН. Понятие - четкое. Ответственность - неотвратимая", - рассказывала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.

Специальный трибунал против России не будет конкурировать с Международным уголовным судом (МУС), а наоборот - дополнять его деятельность. Оба процесса могут происходить параллельно, но в случае передачи обвиняемого в МУС рассмотрение в Спецтрибунале приостанавливается.

Устав будет предусматривать возможность рассмотрения дел in absentia - без присутствия обвиняемых. Это позволит выносить приговоры заочно, кроме случаев, когда речь идет о действующих представителях так называемой "тройки", которые сейчас находятся у власти. Под действие этой нормы потенциально могут подпадать и чиновники из Беларуси и КНДР.

"Создание Спецтрибунала - это шанс на первое официальное международное признание преступления агрессии со стороны России еще с 2014 года. Его обвинительные акты станут юридической правдой о том, кто начал эту войну, когда и как. Так, как это сделал Нюрнберг", - добавила заместитель председателя ОП.