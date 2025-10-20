"Служба родінє" замість школи: двох українських підлітків врятували з окупації

Двох українських підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій. Хлопці пережили роки життя під контролем окупаційної влади.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, 18-річний хлопець жив у місті, де російські окупанти повністю замінили українську шкільну програму на пропаганду. Учителів змушували переходити на російські освітні стандарти, а до класів приходили військові з лекціями про "службу Родінє".

"Хлопець розумів, що єдиний варіант майбутнього там - це примусова мобілізація до армії окупанта", - пише Єрмак.

Інший, 20-річний хлопець провів під окупацією майже три роки. За цей час він пережив ізоляцію, приниження, постійні перевірки та обшуки з боку окупаційних військових. Його сестрі вдалося раніше виїхати на підконтрольну Україні територію, і саме вона переконала брата зробити цей крок.

Тепер обидва хлопці перебувають у безпеці, поруч із рідними. Вони розпочинають нове життя у вільній Україні - без страху, тиску та окупаційної "освіти".

"Сьогодні обидва хлопці вже зі своїми рідними, у безпеці, розпочинають нове життя у вільній Україні", - пише глава ОП.

Депортація українських дітей

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, від початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Водночас, як повідомив президент Володимир Зеленський, повернути на батьківщину вдалося 1625 дітей. Це стало можливим завдяки реалізації державної ініціативи Bring Kids Back UA, спрямованої на повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії або утримуваних на окупованих територіях.

Саме депортація українських дітей стала підставою для того, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.

Раніше повідомлялося, що збільшується кількість країн, готових долучитися до повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла або утримує на тимчасово окупованих територіях