Фицо выступил с абсурдным призывом к ЕС по поводу нефти из России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к ЕС с призывом отменить санкции против нефти и газа из РФ, а также предпринять шаги для возобновления поставок через нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост чиновника в Facebook .

Заявление Фицо прозвучало после его телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

У себя в соцсетях словацкий премьер написал, что ЕС должен возобновить диалог с Россией и обеспечить условия, при которых члены блока смогут получить недостающие поставки энергоресурсов.

"ЕС и, в частности, Еврокомиссия должны немедленно возобновить диалог с Россией и создать такие политические и правовые условия, чтобы отдельные государства-члены и ЕС в целом могли восполнить недостающие запасы газа и нефти и обеспечить поставки этого стратегического сырья из всех возможных источников и направлений, включая Россию", - говорится в посте.

Также Фицо утверждает, что в вопросах энергобезопасности ЕС и ЕК начинают быть похожими на "корабль самоубийц".

