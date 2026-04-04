ua en ru
Сб, 04 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Фицо выступил с абсурдным призывом к ЕС по поводу нефти из России

20:30 04.04.2026 Сб
2 мин
По словам премьера, нынешний курс ЕС и Еврокомиссии похож на "корабль самоубийц"
aimg Эдуард Ткач
Фото: Роберт Фицо (Getty Images)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к ЕС с призывом отменить санкции против нефти и газа из РФ, а также предпринять шаги для возобновления поставок через нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост чиновника в Facebook.

Заявление Фицо прозвучало после его телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

У себя в соцсетях словацкий премьер написал, что ЕС должен возобновить диалог с Россией и обеспечить условия, при которых члены блока смогут получить недостающие поставки энергоресурсов.

"ЕС и, в частности, Еврокомиссия должны немедленно возобновить диалог с Россией и создать такие политические и правовые условия, чтобы отдельные государства-члены и ЕС в целом могли восполнить недостающие запасы газа и нефти и обеспечить поставки этого стратегического сырья из всех возможных источников и направлений, включая Россию", - говорится в посте.

Также Фицо утверждает, что в вопросах энергобезопасности ЕС и ЕК начинают быть похожими на "корабль самоубийц".

Россия зарабатывает на войне в Иране

Напомним, что к концу 2025 и в начале 2026 года цены на нефть довольно серьезно опустились. Однако операция США и Израиля против Ирана, начатая в конце в ферваля - кардинально изменила ситуацию, так как Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит 20% поставок мировой нефти. Это привело к дефициту и резкому росту цен

На этом фоне США начали предпринимать меры, чтобы стабилизировать стоимость нефти. Одним из решением стало частичное снятие санкций с России, за счет чего доходы РФ пошли вверх.

Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно говорил США, что Россия передает разведданные Ирану. Также он отмечал, что России выгодно затягивать войну в Иране, поскольку это позволит ей заработать больше денег, которые потом пойдут на войну против Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия близка к завершению поэтапной поставки дронов, медикаментов и продовольствия в Иран.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Евросоюз Российская Федерация Роберт Фицо Санкции против России
Новости
Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
Аналитика
