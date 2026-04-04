Фицо выступил с абсурдным призывом к ЕС по поводу нефти из России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к ЕС с призывом отменить санкции против нефти и газа из РФ, а также предпринять шаги для возобновления поставок через нефтепровод "Дружба".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост чиновника в Facebook.
Заявление Фицо прозвучало после его телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
У себя в соцсетях словацкий премьер написал, что ЕС должен возобновить диалог с Россией и обеспечить условия, при которых члены блока смогут получить недостающие поставки энергоресурсов.
"ЕС и, в частности, Еврокомиссия должны немедленно возобновить диалог с Россией и создать такие политические и правовые условия, чтобы отдельные государства-члены и ЕС в целом могли восполнить недостающие запасы газа и нефти и обеспечить поставки этого стратегического сырья из всех возможных источников и направлений, включая Россию", - говорится в посте.
Также Фицо утверждает, что в вопросах энергобезопасности ЕС и ЕК начинают быть похожими на "корабль самоубийц".
Россия зарабатывает на войне в Иране
Напомним, что к концу 2025 и в начале 2026 года цены на нефть довольно серьезно опустились. Однако операция США и Израиля против Ирана, начатая в конце в ферваля - кардинально изменила ситуацию, так как Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит 20% поставок мировой нефти. Это привело к дефициту и резкому росту цен
На этом фоне США начали предпринимать меры, чтобы стабилизировать стоимость нефти. Одним из решением стало частичное снятие санкций с России, за счет чего доходы РФ пошли вверх.
Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно говорил США, что Россия передает разведданные Ирану. Также он отмечал, что России выгодно затягивать войну в Иране, поскольку это позволит ей заработать больше денег, которые потом пойдут на войну против Украины.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия близка к завершению поэтапной поставки дронов, медикаментов и продовольствия в Иран.