"Не позволю водить за нос": Фицо раскритиковал Зеленского и пригрозил блокировкой кредита

19:35 21.03.2026 Сб
2 мин
Словакия угрожает заблокировать кредит для Киева вслед за Венгрией
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)

Словакия может заблокировать дальнейшие кредиты для Украины. Также в правительстве раскритиковали руководство ЕС и президента Владимира Зеленского из-за ситуации с поставками нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо в эфире программы "Субботние диалоги", которое цитирует Aktuality.

Позиция по кредитам и ЕС

По информации издания, Роберт Фицо выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который блокирует выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро.

Словацкий премьер отметил, что в будущем Словакия также может прибегнуть к блокированию финансовой помощи.

Кроме того, Фицо выступил за смену руководства Европейского Союза. В частности, он раскритиковал деятельность президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководительницы европейской дипломатии Каи Каллас, заявив, что лидерами ЕС должны быть представители ведущих государств, например президент Франции Эммануэль Макрон.

Нефтяной шантаж и критика Зеленского

Премьер Словакии обвинил Украину в остановке работы нефтепровода "Дружба", из-за чего российская нефть перестала поступать в Словакию и Венгрию с 27 января.

По словам Фицо, возобновление поставок зависит исключительно от решения Владимира Зеленского.

"Я не позволю Зеленскому тянуть меня за нос. Нельзя просто сказать: "Роберт, вы непопулярный в Киеве, поэтому приезжайте ко мне в гости". Я не самоубийца", - заявил Фицо, объясняя свой отказ от визита в украинскую столицу.

Он также добавил, что топливный кризис приведет к росту цен на продукты, однако отрицает ответственность своего правительства за эти процессы, назвав их следствием мировой ситуации.

Блокирование помощи и нефтяной кризис

Напомним, 19 марта в Брюсселе прошел саммит лидеров ЕС, где ключевой темой стала помощь Украине. Однако переговоры завершились фактическим провалом по выделению 90-миллиардного кредита, поскольку премьер Венгрии Виктор Орбан так и не снял свое вето.

По итогам саммита Роберт Фицо заявил, что лидеры "весь день говорили об Украине", но так и не достигли прогресса в вопросе возобновления поставок российской нефти через трубопровод "Дружба".

Ранее, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и Роберт Фицо провели телефонный разговор на фоне энергетических споров, во время которого Зеленский пригласил словацкого премьера в Киев для обсуждения открытых вопросов, однако согласия на визит тогда получено не было.

