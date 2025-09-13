ua en ru
Зеленский: базовый документ гарантий безопасности для Украины уже готов

Украина, Суббота 13 сентября 2025 20:36

Зеленский: базовый документ гарантий безопасности для Украины уже готов Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Базовый документ о гарантиях безопасности для Украины и всей Европы уже фактически готов. Детали прорабатываются со всеми партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Президент сообщил, что на неделе были переговоры с лидерами европейских государств и с министрами иностранных дел Великобритании, Дании, Польши.

"Хорошая встреча была у меня с (спецпредставителем США, - ред.) Китом Келлогом. Я говорил с советниками по вопросам безопасности Германии, Великобритании, Франции, Италии... И это важно, что партнеры посещают не только Киев, но и другие города, другие наши общины", - отметил он.

По словам президента, уже фактически готов базовый документ по безопасности гарантий для Украины, а значит, всей нашей Европы.

"Детали внимательно отрабатываются, все будет согласовано со всеми партнерами. И теперь надо дожать Россию до окончания боевых действий - до формата встречи, который сработает, до надежной тишины, чтобы Россия прекратила убийства и удары. И это возможно", - отметил он.

По словам Зеленского, это возможно, только если действовать будут все вместе.

"Все в Европе, и война здесь ближе всего, - но также вместе с Америкой - именно Соединенные Штаты для (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина действительно аргумент, - вместе с другими глобальными субъектами. Не забываем и о российских активах: все, что уже найдено - а это значительные средства, - должно работать на защиту и восстановление Украины. Это справедливо", - подытожил он.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, что на днях специальный представитель президента США Кит Келлог встретился в Киеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

Они обсудили гарантии безопасности и инициативу PURL.

Заметим, что тем временем российская пропаганда распространяет фейки о "страхе оккупации" и "антифашистском подполье", чтобы посеять недоверие украинцев к западным партнерам и сорвать международные соглашения.

