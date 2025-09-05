"Это будет точно в тысячах": Зеленский об иностранном контингенте в Украине

В рамках гарантий безопасности иностранные страны готовы будут отправить в Украину тысячи своих военных. Кроме этого, обсуждается вопрос защиты воздушного и морского пространства.

По его словам, пока рано говорить о деталях относительно гарантий безопасности, однако план уже есть.

"Вопрос будет идти координацией стран по защите неба. И это идет уже нам с пониманием в количестве. В количестве самолетов, в количестве команд. И также координация на море, и также мы понимаем какие страны и что готовы ввести", - заявил Зеленский.

Президент также сказал об иностранных военных на территории Украины и, как известно, сейчас этот вопрос обсуждается с другими странами.

"А также этот вопрос, о котором вы сказали, что есть информация, что развертывание 10 тысяч (иностранного контингента в Украине). Я не буду говорить о количестве, но важно, что мы все это обсуждаем. Да, это будет точно не в единицах, а в тысячах. И это факт, но об этом еще немного рано говорить", - добавил глава государства.