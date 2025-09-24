Военная составляющая гарантий безопасности для Украины почти готова, - Стубб
Военная составляющая гарантий безопасности для Украины уже практически готова. Дальше партнеры будут работать над политической составляющей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Финляндии Александра Стубба Bloomberg.
По его словам, работа над гарантиями безопасности продолжается в течение нескольких недель с тех пор, как лидер США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Стубб отметил, что основная структура уже сформирована.
"Главная ответственность лежит на Украине и украинской армии. Она имеет самую большую, самую боеспособную, самую опытную и самую современную армию в мире на данный момент. Во-вторых, ее будет поддерживать Европа. И в-третьих, будет поддержка со стороны Соединенных Штатов", - сообщил он.
Финский лидер добавил, что "военная структура уже практически готова", и дальше начнется работа над политической структурой. В то же время он отметил, что гарантии безопасности будут реализованы после окончания войны.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, ранее Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины будут означать обязательства стран ЕС, которые их подпишут, воевать с РФ в случае повторной агрессии с ее стороны.
Президент Финляндии также пояснил, что для придания гарантиям реальной силы, необходим "американский бэкстоп". Он также признал, что полное понимание того, какие обязательства готова взять на себя администрация Трампа, отсутствует.
К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантировать безопасность могут только "сильные друзья и оружие". Во время выступления на дебатах Генассамблеи ООН он отметил, что сейчас без вооружения международное право полностью не работает.