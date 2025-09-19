В переговорах по гарантиям безопасности для Украины есть прогресс, - Кислица
Украина достигает прогресса в переговорах по формализации юридически обязывающих гарантий безопасности с США и европейскими союзниками.
Как сообщает РБК-Украина, об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил в интервью Reuters.
"Я считаю, что мы достигаем прогресса (относительно гарантий безопасности для Украины - ред.). Я думаю, что этот очень интенсивный период обмена мнениями позволяет нам гораздо лучше и конкретнее понять, кто что готов делать, а кто что способен сделать", - сказал Кислица.
Он также предупредил европейских союзников о том, что российский диктатор Владимир Путин не остановит свою военную агрессию на границе Украины, и время для смелых действий настало сейчас.
"Если европейцы серьезно относятся к своей безопасности, им придется принимать сложные решения. Я думаю, что обязанность европейских политиков - обратиться к своим избирателям и объяснить каждой семье, почему их благополучие зависит от способности Украины защищать себя и защищать весь континент", - отметил первый заместитель министра.
Кислица назвал европейцев лучшими друзьями Киева, но отметил, что сотрудничество с США является ключевым, поскольку оно обеспечивает логистическую и воздушную поддержку, а также дает разведывательные данные, которые будут решающими для долгосрочной безопасности Украины.
Он также добавил, что еще нужно принять решение о том, будет ли Украина иметь ряд двусторонних договоров со своими европейскими союзниками, или многостороннее соглашение между несколькими странами.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, 4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции решительных" завершили подготовку гарантий безопасности для Украины.
По его словам, 26 стран уже готовы отправить своих солдат в Украину или поддерживать такую миссию.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможную отправку иностранного контингента в Украину, отметил, что речь точно идет о тысячах солдат.
Недавно Зеленский сообщал, что базовый документ по безопасности гарантий для Украины уже фактически готов. Детали прорабатываются со всеми партнерами.