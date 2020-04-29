Скандал з нардепом Тищенко та підписання закону про ринок землі: новини за 28 квітня

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі, Bellingcat встановила особу ключового фігуранта у справі MH17, нардеп Тищенко потрапив в скандал через свій ресторан. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 28 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні

Коронавірус продовжує поширюватися в Україні. МОЗ зафіксовано зростання кількості заражених і померлих від ускладнень хвороби. У даний момент інфіковано коронавірусом в країні 9410 осіб, одужали 992, померли 239.

Кількість хворих COVID-19 у Чернівецькій області та Києві значно перевищує інші регіони. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський підписав закон про ринок землі

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2178-10 про ринок землі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року.

Bellingcat встановила особу ключового фігуранта у справі MH17

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat назвала ключового фігуранта у справі про катастрофу малазійського боїнга рейсу MH17 над Донбасом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Bellingcat.

За даними журналістів, "Володимир Іванович", що фігурує в перехоплених напередодні збиття телефонних переговорах - це перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії, генерал-полковник Андрій Бурлака.

У Раді немає голосів за призначення Саакашвілі, - джерело

У Верховній раді України не вистачає голосів для призначення Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра щодо реформ. Про це РБК-Україна повідомило джерело у Верховній раді.

За словами співрозмовника, голосів немає не тільки у фракції "Слуга народу", але і в інших.

Слончака відправили під домашній арешт

Колишнього заступника київського міського голови Володимира Слончака відправлено під домашній арешт за напад на поліцейського.

Нагадаємо, вночі 26 квітня чиновника затримали за напад на поліцейського. Перед цим патруль зупинив машину, в якій перебував Слончак, за рух з вимкненими фарами. За кермом була заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко. Поліція зазначає, що вони обидва були в стані алкогольного сп'яніння.

У Житомирській області спалахнула нова лісова пожежа

Вчора, 28 квітня, у Олевському районі Житомирської області виникла нова лісова пожежа. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Близько 15:00 в Олевському районі виникло загорання трави, яке розповсюдилось на лісовий масив Поліського природного заповідника поблизу села Рудня-Перганська.

У Сирії вибухнула нафтова автоцистерна, десятки загиблих

Понад 30 людей загинули внаслідок вибуху нафтової цистерни в північному сирійському місті Афрін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Агентство називає інцидент терористичною атакою.

У центрі Києва попри карантин продовжує працювати ресторан нардепа Тищенка, - розслідування

У центрі Києва ресторан "Велюр", котрий належить мережі "Наша карта" народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка, продовжує працювати. Як передає РБК-Україна, про це говориться у розслідуванні BIHUS info. Як зазначається у сюжеті, гостями ресторану є депутати, бізнесмени та колишні члени Партії регіонів.

Микола Тищенко відреагував на скандал. Нардеп від "Слуги народу" розкритикував журналістів і повідомив, що ресторан не працює, а сам він там проводить "особисті зустрічі", тому, що це зручно.

Поліція Києва прийшла до ресторану з перевіркою.

Біля берегів Криму знайшли теплохід з тисячами тел

На дні Чорного моря, біля берегів окупованого Росією Криму знайшли легендарний теплохід "Вірменія", який затонув 79 років тому. Судно пішло на дно після того, як 7 листопада 1941 року по ньому вдарила німецька авіація. Корабель виявили в 15 милях від південного узбережжя Криму.

Всього на борту було від 6 до 10 тисяч біженців і поранених. Трагедія з теплоходом визнана однією з наймасштабніших у світі.

Пентагон показав гігантський НЛО над Землею: яскраве відео

Пентагон офіційно опублікував відеозаписи, на яких зображений невпізнаний летючий об'єкт — НЛО. Ці кадри були зняті екіпажами американських бойових літаків у різні періоди часу - у 2004 та 2015 роках.

Як зазначили у Пентагоні, три ролики з НЛО раніше вже були розміщені у відкритому доступі в результаті "несанкціонованої публікації у 2007 та 2017 роках". Але справжність цих відео були підтверджені у ВМС США.