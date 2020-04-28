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Bellingcat встановила особу ключового фігуранта у справі MH17

Новини » Політика     28.04.2020 - 15:08
Bellingcat встановила особу ключового фігуранта у справі MH17
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Заступник голови прикордонної служби ФСБ Росії Андрій Бурлака контролював постачання зброї з РФ в Україну

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat назвала ключового фігуранта у справі про катастрофу малазійського боїнга рейсу MH17 над Донбасом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Bellingcat.

За даними журналістів, "Володимир Іванович", що фігурує в перехоплених напередодні збиття телефонних переговорах - це перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії, генерал-полковник Андрій Бурлака.

"Цей генерал ФСБ є найбільш високопоставленим російським чиновником, який надає найбільший інтерес у кримінальному розслідуванні аварії MH17", - йдеться в доповіді.Bellingcat встановила особу ключового фігуранта у справі MH17

Фото: Бурлака знаходиться на одну сходинку нижче директора ФСБ (bellingcat.com)

Це єдиний російський чиновник, що залишалося невстановленим Голландської об'єднаної слідчою групою (JIT). Згідно з даними, розкритим JIT, він зіграв вирішальну роль у нагляді за військовими операціями на сході України та контроль потоку зброї через російсько-український кордон.

"Володимир Іванович" також віддавав накази про транскордонних атаках на українські сили і призначав військові завдання Ігорю Гиркину - головному обвинуваченому у кримінальній справі MH17.

Нагадаємо, раніше в справі MH17 Bellingcat викрила полковника ФСБ Ігоря Єгорова з псевдонімом "Ельбрус".

Також РБК-Україна повідомляло, що адвокат потерпілих у справі про рейс МН17 Джеррі Скіннер заявив, що установка ЗРК "Бук", яка ймовірно збила літак рейсу МН17, не могла покинути територію РФ, дозвіл дав саме президент РФ Володимир Путін.

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