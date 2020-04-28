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Зеленський підписав закон про ринок землі

Новини » Політика     28.04.2020 - 15:00
Зеленський підписав закон про ринок землі
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2178-10 про ринок землі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон передбачає:

  • документ вступить у дію з 1 липня 2021 року;
  • перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів в одні руки;
  • після цього - наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;
  • землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть;
  • продаж іноземцям - після референдуму.

При цьому до 1 січня 2024 року:

  • громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 га. Зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, придбані у власність громадянином до вступу в силу абзацом;
  • забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження на користь юросіб земельних ділянок, які перебувають у приватній власності і віднесені до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім переходу до банків права власності на землі як предмет застави, передачі земділянок у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою, або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10% та відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.

Закон передбачає, що до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути менше їх нормативної грошової оцінки.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков підписав закон про ринок землі і передав його на підпис главі держави.

Як писало РБК-Україна, на позачерговому засіданні Верховна рада розглянула і відхилила 13 постанов про скасування закону про ринок землі.

Так, Окружний адміністративний суд Києва просили заборонити Разумкову здійснювати будь-які дії, спрямовані на підписання закону про ринок землі.

Підкреслимо, парламент прийняв у другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.

На підпис президенту переданий закон про ринок землі Рада розблокувала підписання закону про ринок землі
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