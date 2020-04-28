У Раді немає голосів за призначення Саакашвілі, - джерело

Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Нардепи не готові дати 226 голосів за призначення Саакашвілі

У Верховній раді України не вистачає голосів для призначення Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра щодо реформ. Про це РБК-Україна повідомило джерело у Верховній раді.

За словами співрозмовника, голосів немає не тільки у фракції "Слуга народу", але і в інших.

"226 голосів зараз немає. І їх не буде, якщо президент чітко не висловить підтримку. Можливо, він не хоче цього робити", - повідомило джерело.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не впевнений, що підтримає призначення Саакашвілі до уряду. На його думку, в команді "Слуги народу" досить людей, які можуть бути корисні Кабінету міністрів.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня запропонував Саакашвілі зайняти високий пост в уряді Дениса Шмигаля. Передбачалося, що на посаді віце-прем'єра з реформ він буде займатися переговорами з МВФ. Голосування в Раді очікувалося минулого тижня, але, як відомо на сьогодні, призначення не значиться на порядку денному парламенту й на 30 квітня.