У Сирії вибухнула нафтова автоцистерна, десятки загиблих

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За попередньою інформацією, сталася терористична атака

Понад 30 людей загинули внаслідок вибуху нафтової цистерни в північному сирійському місті Афрін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Агентство називає інцидент терористичною атакою.

Згідно з останніми даними, під час вибуху загинули щонайменше 34 людини. Також очікується, що число загиблих зросте, оскільки рятувальники намагаються погасити масштабну пожежу.

Imagery from the scene shows huge damage from fire, indicating that fuel/flammable liquid may have been involved/nearby:pic.twitter.com/nzca1zNy5N



The death toll is now at 24+ dead & 40+ wounded. — Charles Lister (@Charles_Lister) April 28, 2020

Місцеві ЗМІ повідомляють про десятки поранених. За інформацією Сирійської обсерваторії з прав людини, вибух був викликаний саморобним пристроєм.

Нагадаємо, коментуючи нові докази застосування хімічної зброї в Сирії, високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель закликав покарати режим сирійського президента Башара Асада.

Також повідомлялося, що державний секретар США Майл Помпео заявив, що військові Російської Федерації, які є союзниками Асада, вбили десятки турецьких солдатів в ході ескалації в Сирії.