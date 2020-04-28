У Житомирській області спалахнула нова лісова пожежа

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Вогонь розповсюдився на лісовий масив Поліського природного заповідника

Сьогодні у Олевському районі Житомирської області виникла нова лісова пожежа. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Близько 15:00 в Олевському районі виникло загорання трави, яке розповсюдилось на лісовий масив Поліського природного заповідника поблизу села Рудня-Перганська.

"Місцями пожежа переходила у верхову. Організовано комплексне застосування наземних та авіаційних сил. За допомогою авіації ДСНС вдалося ліквідувати верхову пожежу, продовжуються роботи по локалізації горіння лісової підстилки, пеньків та деревини", - повідомили у ДСНС.

Повідомляється, що до гасіння пожежі залучено 124 осіб та 26 одиниць техніки, з них 3 літаки АН-32П.

Нагадаємо, учора в Житомирській області вогнеборці ліквідувати пожежу лісової підстилки поблизу села Нагоряни на території Нагорнянського лісництва.

Також вдалося загасити найбільший осередок пожежі біля населених пунктів Виступовичі та Жолудівка. Ще один осередок пожежі 24 квітня ліквідували в Олевському районі.

Крім того, сьогодні рятувальникам ДСНС вдалося локалізувати два останні осередки пожежі у Чорнобильскій зоні.