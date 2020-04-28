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Слончака відправили під домашній арешт

Новини » Політика     28.04.2020 - 17:13
Слончака відправили під домашній арешт
Фото: Володимир Слончак (УНІАН)

Слончак буде перебувати під нічним домашнім арештом

Колишнього заступника київського міського голови Володимира Слончака відправлено під домашній арешт за напад на поліцейського. Трансляція засідання Солом'янського райсуду Києва велася на YouTube "Судової влади України".

На суді представники прокуратури просили цілодобовий домашній арешт для Слончака за агресивний напад на патрульного. В результаті суд задовольнив клопотання частково, відправивши його під нічний домашній арешт.

Сам підозрюваний в нападі заявляв, що поліцейські перевищували повноваження при затриманні автомобіля, в якому він знаходився.

"Застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах терміну досудового розслідування, тобто до 27 червня 2020 року включно, заборонивши йому в проміжок часу з 23:00 до 6:00 наступного дня залишати житло", - зачитав рішення суддя.

Нагадаємо, після резонансного затримання Слончаку повідомили про підозру в погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу.

Вночі 26 квітня чиновника затримали за напад на поліцейського. Перед цим патруль зупинив машину, в якій перебував Слончак, за рух з вимкненими фарами. За кермом була заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко. Поліція зазначає, що вони обидва були в стані алкогольного сп'яніння.

Наступного дня Слончак був звільнений з Київської міської державної адміністрації.

Опубліковано відео нападу Слончака на поліцейського
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