У центрі Києва попри карантин продовжує працювати ресторан нардепа Тищенка, - розслідування

Фото: Микола Тищенко (РБК-Україна / Віталій Носач)

Відвідувачами ресторану є бізнесмени та народні депутати

У центрі Києва ресторан "Велюр", котрий належить мережі "Наша карта" народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка, продовжує працювати. Як передає РБК-Україна, про це говориться у розслідуванні BIHUS info.

Як зазначається у сюжеті видання, гостями ресторану є депутати, бізнесмени та колишні члени Партії регіонів.

Таких висновків дійшли журналісти проєкту за результатами 8-тижневого спостереження. Так, одним із гостей ресторану виявився позафракційний депутат Антон Яценко - бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського.

Ресторан Тищенка відвідував також помічник нардепа від СН Павло Куфтирєв, депутат та колишній сценарист студії "Квартал 95" Олександр Кабанов, менеджер "Метінвесту" Ріната Ахметова Віталій Кисіль, а також перший заступник голови ОП та колишній продюсер "Квартал 95" Сергій Трофімов.

Журналісти зафіксували також, як до ресторану зайшли потрапили ще щонайменше з десяток людей. Однак на спробу зарезервувати столик у закладі журналістам відповіли відмовою.

На запитання журналістів щодо відвідування "Велюру" усі депутати категорично заперечували, що були присутні у закладі в період карантину.

Сам Микола Тищенко відповів, що будь-які питання стосовно "Велюру" варто адресувати не йому.

Ззаначимо, від 17 березня в Україні заборонено роботу розважальних закладів, кінотеатрів, кафе, ресторанів, театрів. Закладам харчування дозволено працювати лише онлайн та з доставкою.

Нагадаємо, 24 квітня Кабмін оприлюднив план виходу України з карантину, який складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня, але за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Сьогодні глава уряду Денис Шмигаль заявив, що в залежності від динаміки захворювання, другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно.