Сырский подтвердил разработку военной компоненты гарантий безопасности

Сырский отметил, что принял участие в совещании в формате видеоконференции с главкомами вооруженных сил ряда стран-партнеров Украины - Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Соединенных Штатов. Также участие принял главком Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

"Вместе с руководителями вооруженных сил стран-партнеров разрабатываем военную компоненту для поддержки дипломатических переговоров по обеспечению устойчивого мира для Украины и всей Европы", - написал генерал.

По его словам, подготовленные на совещании предложения представят советникам по национальной безопасности для надлежащего рассмотрения. А дальнейшее планирование и соответствующая коммуникация будут зависеть от продвижения переговоров.

"Убежден, что совместными усилиями, с привлечением политико-дипломатической поддержки преданных партнеров Украины, мы сможем добиться реального мира и гарантировать безопасность для Украины и всей демократической Европы", - добавил Сырский.