Сырский подтвердил разработку военной компоненты гарантий безопасности
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины подтвердил, что украинские военные совместно с западными партнерами разрабатывают военную компоненту послевоенных гарантий безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сырского.
Сырский отметил, что принял участие в совещании в формате видеоконференции с главкомами вооруженных сил ряда стран-партнеров Украины - Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Соединенных Штатов. Также участие принял главком Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.
"Вместе с руководителями вооруженных сил стран-партнеров разрабатываем военную компоненту для поддержки дипломатических переговоров по обеспечению устойчивого мира для Украины и всей Европы", - написал генерал.
По его словам, подготовленные на совещании предложения представят советникам по национальной безопасности для надлежащего рассмотрения. А дальнейшее планирование и соответствующая коммуникация будут зависеть от продвижения переговоров.
"Убежден, что совместными усилиями, с привлечением политико-дипломатической поддержки преданных партнеров Украины, мы сможем добиться реального мира и гарантировать безопасность для Украины и всей демократической Европы", - добавил Сырский.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, что военные руководители из США и ряда европейских стран завершили проработку военных вариантов по Украине и передадут их на рассмотрение своим советникам по национальной безопасности. Накануне "коалиция решительных" подтвердила готовность развернуть силы сдерживания - иностранный военный контингент должен стать предохранителем от нового крупного наступления России.
В Германии уже заявили, что не исключают возможности отправки своего контингента в Украину, а Великобритания подчеркнула: готова направить войска сразу после подписания потенциального мирного соглашения или договоренности о перемирии. В то же время в Греции заявили, что их военные в Украину не поедут.
Отдельных проблем добавляет позиция России. Несмотря на все предыдущие заявления российского диктатора Владимира Путина и его обещания президенту США Дональду Трампу, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности Украины должны обеспечиваться "на равной основе" такими странами как Китай, США, Великобритания и Франция. Но, как утверждает глава российского МИД, без участия России это "путь в никуда".
Заявление Лаврова о том, что государствами-гарантами безопасности для Украины могут выступить РФ, Китай и США, фактически сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном. Сначала его слова высмеяли в Белом доме. А потом непосредственно самого Путина жестко высмеяли в Европе.