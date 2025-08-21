Сирський підтвердив розробку військової компоненти гарантій безпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сирського.

Сирський зазначив, що взяв участь в нараді у форматі відеоконференції з головкомами збройних сил низки країн-партнерів України - Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Сполучених Штатів. Також участь взяв головком Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

"Разом з очільниками збройних сил країн-партнерів розробляємо військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів щодо забезпечення стійкого миру для України та всієї Європи", - написав генерал.

За його словами, підготовлені на нараді пропозиції представлять радникам з національної безпеки для належного розгляду. А подальше планування та відповідна комунікація будуть залежати від просування переговорів.

"Переконаний, що спільними зусиллями, із залученням політико-дипломатичної підтримки відданих партнерів України, ми зможемо домогтися реального миру та гарантувати безпеку для України та всієї демократичної Європи", - додав Сирський.