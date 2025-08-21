Сирський підтвердив розробку військової компоненти гарантій безпеки
Головнокомандувач Збройних сил України підтвердив, що українські військові спільно із західними партнерами розробляють військову компоненту післявоєнних гарантій безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сирського.
Сирський зазначив, що взяв участь в нараді у форматі відеоконференції з головкомами збройних сил низки країн-партнерів України - Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Сполучених Штатів. Також участь взяв головком Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.
"Разом з очільниками збройних сил країн-партнерів розробляємо військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів щодо забезпечення стійкого миру для України та всієї Європи", - написав генерал.
За його словами, підготовлені на нараді пропозиції представлять радникам з національної безпеки для належного розгляду. А подальше планування та відповідна комунікація будуть залежати від просування переговорів.
"Переконаний, що спільними зусиллями, із залученням політико-дипломатичної підтримки відданих партнерів України, ми зможемо домогтися реального миру та гарантувати безпеку для України та всієї демократичної Європи", - додав Сирський.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, що військові керівники зі США та низки європейських країн завершили опрацювання військових варіантів щодо України та передадуть їх на розгляд своїм радникам з національної безпеки. Напередодні "коаліція рішучих" підтвердила готовність розгорнути сили стримування - іноземний військовий контингент має стати запобіжником від нового великого наступу Росії.
У Німеччині вже заявили, що не виключають можливості відправки свого контингенту в Україну, а Велика Британія наголосила: готова направити війська одразу після підписання потенційної мирної угоди чи домовленості про перемир’я. Водночас у Греції заявили, що їхні військові до України не поїдуть.
Окремих проблем додає позиція Росії. Попри усі попередні заяви російського диктатора Володимира Путіна та його обіцянки президенту США Дональду Трампу, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що гарантії безпеки України мають забезпечуватися "на рівній основі" такими країнами як Китай, США, Велика Британія та Франція. Але, як стверджує глава російського МЗС, без участі Росії це "шлях у нікуди".
Заява Лаврова про те, що державами-гарантами безпеки для України можуть виступити РФ, Китай і США, фактично зірвала переговори Москви з Вашингтоном. Спочатку його слова висміяли у Білому домі. А потім безпосередньо самого Путіна жорстко висміяли у Європі.