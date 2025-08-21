ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Военные США и Европы подготовили варианты безопасности для Украины: Reuters узнало детали

Четверг 21 августа 2025 18:31
UA EN RU
Военные США и Европы подготовили варианты безопасности для Украины: Reuters узнало детали Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Офис президента)
Автор: Валерия Полищук

Военные руководители из США и ряда европейских стран завершили проработку военных вариантов по Украине и передадут их на рассмотрение своим советникам по национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности каждой страны для соответствующего рассмотрения в рамках дипломатических усилий", - говорится в заявлении американских военных.

Встречи начальников обороны США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины состоялись в Вашингтоне со вторника по четверг.

Одним из вариантов, по данным Reuters, может быть отправка европейских войск в Украину под американским командованием. В то же время Министерство иностранных дел России исключило возможность размещения войск стран НАТО в Украине.

Трамп публично заявил, что не планирует отправлять американских военных, но оставил открытой возможность другого участия США - в частности в виде поставки дополнительных систем ПВО и введения бесполетной зоны с помощью американских истребителей.

Гарантии безопасности для Украины

По данным западных СМИ, российский диктатор Владимир Путин вроде бы не возражает против того, чтобы Украине предоставили гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО, хотя формат таких договоренностей пока не определен.

В Германии уже заявили, что не исключают возможности отправки своего контингента в Украину, а Великобритания подчеркнула: готова направить войска сразу после подписания потенциального мирного соглашения или договоренности о перемирии.

Накануне "коалиция решительных" подтвердила готовность развернуть силы сдерживания - иностранный военный контингент должен стать предохранителем от нового крупного наступления России.

В то же время в Греции заявили, что их военные в Украину не поедут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война России против Украины Гарантии безопасности
Новости
Трамп разнес Байдена за задержку с разрешением Украине бить по территории РФ
Трамп разнес Байдена за задержку с разрешением Украине бить по территории РФ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"