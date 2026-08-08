Семья "без штампа": что нужно доказать, чтобы поделить имущество после лет гражданского брака

Длительное проживание в гражданском браке - "без штампа" - дает украинцам право на общее имущество. Однако доказать его в суде при расставании может быть непросто.
Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина юрист ЮК "Приходько та партнери" Анна Салиенко.
Главное:
Ключевая норма в этом вопросе, по словам эксперта, - статья 74 Семейного кодекса Украины.
"Имущество, приобретенное мужчиной и женщиной, которые проживали одной семьей, но не состояли в браке, за время совместного проживания принадлежит им на праве общей совместной собственности, если иное не установлено письменным договором", - объяснила Салиенко.
Следовательно, "закон защищает такую пару почти так же, как супругов".
"Но есть принципиальное условие: ни один из партнеров не должен в это время состоять в другом зарегистрированном браке, иначе статья 74 не применяется", - уточнила юрист.
Самое главное, что следует понимать еще "на берегу", по словам специалиста: "в таких вопросах не отождествляются близкие романтические отношения с семьей".
То есть это - разные категории.
"По части 2 статьи 3 СК семью образуют лица, которые одновременно: совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности", - сообщила юрист.
Эти три признака:
Между тем "влюбленность, совместные поездки, совместные фото, даже длительные отношения сами по себе - семьи не создают".
"И никаких имущественных последствий не порождают без наличия вышеперечисленных обязательных признаков в совокупности", - заметила Салиенко.
Юрист сообщила, что сложнее всего в спорах насчет раздела имущества во время развода "без штампа" - доказать, что люди:
Салиенко уточнила, что показательные мелочи, на которые суды действительно обращают внимание:
"То есть оценивается реальный уклад жизни, а не этикетка отношений", - констатировала эксперт.
По информации юриста, из вышеупомянутого вытекает и доказательная база:
"Но важно: суд оценивает это в совокупности, и ни одно доказательство само по себе не является решающим", - подчеркнула Салиенко.
Другой уровень сложности, по словам юриста, "касается уже конкретного имущества".
"Даже если факт проживания одной семьей доказан, этого еще недостаточно, чтобы поделить квартиру или авто", - констатировала специалист.
Она объяснила, что в таком случае "нужно доказать, что конкретная вещь покупалась за общие средства или общим трудом и в интересах семьи".
В целом Верховный Суд оценивает три вещи:
"Имущество, оформленное на одного партнера, по умолчанию считается его, пока не доказано обратное. И бремя доказывания лежит на том, кто просит признать имущество общим", - объяснила юрист.
Особенно коварный момент при разрыве отношений, по словам специалиста, это "недвижимость, купленная в рассрочку или через инвестиционный договор".
Она уточнила, что "здесь определяющей является не дата регистрации права собственности, а период, когда фактически уплачивались взносы".
"Если большую часть стоимости человек внес из своих средств еще до того, как отношения переросли в семью (или до брака), то эта часть - его личная частная собственность. Даже если "бумажку" о собственности оформили позже, уже в браке", - объяснила Салиенко.
То есть "делить можно только ту долю, которая оплачена за общие средства в период совместной жизни".
"Таким парам (которые долгое время живут вместе, но "без штампов", - Ред.) я всегда советую одно: не полагаться на статью 74 как на страховочную сетку", - поделилась юрист.
Гораздо проще и дешевле, по ее словам, "зафиксировать договоренности в письменном виде заранее - договором о правовом режиме имущества".
"А что касается крупных покупок - сохранять доказательства, кто и какими средствами платил", - подытожила Салиенко.
Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли поделить имущество супругов без расторжения брака.
Кроме того, мы объясняли, какое имущество невозможно разделить при разрыве брака.
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