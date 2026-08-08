Сім'я "без штампа": що треба довести, щоб поділити майно після років цивільного шлюбу

Тривале проживання в цивільному шлюбі - "без штампа" - дає українцям право на спільне майно. Проте довести його в суді при розставанні може бути непросто.
Про це розповіла у коментарі РБК-Україна юрист ЮК "Приходько та партнери" Анна Салієнко.
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Ключова норма в цьому питанні, за словами експерта, - стаття 74 Сімейного кодексу України.
"Майно, набуте чоловіком і жінкою, які проживали однією сім'єю, але не перебували у шлюбі, за час спільного проживання належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором", - пояснила Салієнко.
Отже, "закон захищає таку пару майже так само, як подружжя".
"Але є принципова умова: жоден із партнерів не повинен у цей час перебувати в іншому зареєстрованому шлюбі, інакше стаття 74 не застосовується", - уточнила юрист.
Найголовніше, що варто розуміти ще "на березі", за словами фахівця: "у таких питаннях не ототожнюються близькі романтичні стосунки із сім'єю".
Тобто це - різні категорії.
"За частиною 2 статті 3 СК сім'ю утворюють особи, які одночасно: спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки", - повідомила юрист.
Ці три ознаки:
Тим часом "закоханість, спільні поїздки, спільні фото, навіть тривалі стосунки самі по собі - сім'ї не створюють".
"І жодних майнових наслідків не породжують без наявності вищеперелічених обов'язкових ознак у сукупності", - зауважила Салієнко.
Юрист повідомила, що найскладніше в спорах щодо поділу майна під час розлучення "без штампа" - довести, що люди:
Салієнко уточнила, що показові дрібниці, на які суди справді звертають увагу:
"Тобто оцінюється реальний уклад життя, а не етикетка стосунків", - констатувала експерт.
За інформацією юриста, із вищезазначеного випливає й доказова база:
"Але важливо: суд оцінює це в сукупності, і жоден доказ сам по собі не є вирішальним", - наголосила Салієнко.
Другий рівень складності, за словами юриста, "стосується вже конкретного майна".
"Навіть якщо факт проживання однією сім'єю доведено, цього ще недостатньо, щоб поділити квартиру чи авто", - констатувала спеціаліст.
Вона пояснила, що в такому випадку "треба довести, що конкретна річ купувалася за спільні кошти або спільною працею і в інтересах сім'ї".
В цілому Верховний Суд оцінює три речі:
"Майно, оформлене на одного партнера, за замовчуванням вважається його, доки не доведено протилежне. І тягар доказування лежить на тому, хто просить визнати майно спільним", - пояснила юрист.
Особливо підступний момент під час розриву стосунків, за словами фахівця, це "нерухомість, куплена в розстрочку чи через інвестиційний договір".
Вона уточнила, що "тут визначальною є не дата реєстрації права власності, а період, коли фактично сплачувалися внески".
"Якщо більшу частину вартості людина внесла зі своїх коштів ще до того, як стосунки переросли в сім'ю (або до шлюбу), то ця частина - її особиста приватна власність. Навіть якщо "папірець" про власність оформили пізніше, вже у шлюбі", - пояснила Салієнко.
Тобто "ділити можна лише ту частку, що оплачена за спільні кошти в період спільного життя".
"Таким парам (які тривалий час живуть разом, але "без штампів", - Ред.) я завжди раджу одне: не покладатися на статтю 74 як на страхувальну сітку", - поділилась юрист.
Набагато простіше й дешевше, за її словами, "зафіксувати домовленості письмово завчасно - договором про правовий режим майна".
"А щодо великих покупок - зберігати докази, хто і якими коштами платив", - підсумувала Салієнко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна поділити майно подружжя без розірвання шлюбу.
Крім того, ми пояснювали, яке майно неможливо розділити при розриві шлюбу.
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