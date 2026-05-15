Силы обороны выбили россиян из Отрадного на Харьковщине (видео)

09:33 15.05.2026 Пт
2 мин
В операции участвовали штурмовики, операторы дронов и артиллеристы
aimg Валерий Ульяненко
Силы обороны выбили россиян из Отрадного на Харьковщине (видео) Фото: украинские военные (Getty Images)
Силы обороны Украины выбили оккупантов из населенного пункта Отрадное и его окрестностей на Харьковщине. Это удалось благодаря слаженной работе штурмовиков, операторов дронов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 129 отдельной тяжелой механизированной бригады.

Читайте также: ВСУ стали самой мощной армией Европы, - Рубио

"В результате спланированной операции Силы обороны Украины осуществили зачистку населенного пункта Отрадное Двуречанского р-на Харьковской области и вернули его вместе с прилегающей местностью под свой контроль", - говорится в заявлении.

Подразделения 129 ОВМБр провели штурмовые действия, нанесли россиянам огневое поражение и выбили оккупантов из лесополос, укрепленных позиций и опорных пунктов.

Отмечается, что к выполнению задачи привлекли штурмовые подразделения, операторов дронов и артиллерию. Благодаря их слаженной работе были последовательно обнаружены, поражены и уничтожены живая сила врага, его огневые средства и укрытия.

"Это продвижение стало результатом мужества, выдержки и профессиональной работы украинских воинов, которые ежедневно выполняют боевые задачи", - подчеркнули в 129 ОВМБр.

Силы обороны выбили россиян из Отрадного на Харьковщине (видео)Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Александровское направление остается одним из самых горячих на фронте. В то же время он заявил, что украинские силы имеют там определенные успехи.

Кроме того, Институт изучения войны заявил, что РФ не смогла достичь ни одного значимого оперативного прорыва на фронте в течение последнего года. при этом Силы обороны Украины нарастили успехи зимой и весной 2026 года.

РБК-Украина также писало, что президент Украины Владимир Зеленский недавно побывал на фронте и встретился с бойцами бригады, которая воюет на одном из самых активных направлений - на стыке трех областей.

Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
