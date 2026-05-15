После атаки дронов на Рязань вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ

05:47 15.05.2026 Пт
2 мин
Что известно о последствиях массированной атаки дронов?
aimg Екатерина Коваль
После атаки дронов на Рязань вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ Фото: взрывы прогремели и в других регионах (Getty Images)
Ночью 15 мая в Рязани прогремела серия мощных взрывов на фоне атаки беспилотников. На территории Рязанского НПЗ - одного из крупнейших в России - вспыхнул масштабный пожар. Местные жители сообщают о 8-10 взрывах в разных районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что случилось

Взрывы начали раздаваться около двух часов ночи. Очевидцы сообщают о звуках пролета дронов, ярких вспышках в небе, работе ПВО и сильном задымлении. В сети распространяются видео и фото масштабного пожара.

По данным мониторинговых ресурсов, под удар мог попасть Рязанский НПЗ. Его проектная мощность - 17,1 млн тонн нефти в год, что составляет около 5% общей нефтепереработки России.

Официальной информации от местных властей о последствиях атаки не поступало.

Удары по другим регионам

Одновременно атаки зафиксированы в нескольких других регионах РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил сбитие пяти беспилотников в Московской области. Об активной работе ПВО также сообщали жители Таганрога и Ейска.

3-4 мая Силы обороны нанесли серии ударов по объектам оккупантов на временно оккупированных территориях. 8 мая состоялась масштабная атака на стратегические цели РФ, в частности на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле, базы горючего и системы ПВО.

В ночь на 13 мая под удар попал нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае (населенный пункт Волна) - на объекте вспыхнул пожар.

В ночь на 14 мая украинские подразделения нанесли новые поражения: уничтожены радиолокационные станции, средства ПВО и связи врага - как на оккупированных территориях, так и в России.

Российская Федерация НПЗ Дрони
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
