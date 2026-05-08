Зеленский посетил фронт на юге, где ВСУ провели успешное контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский выехал на фронт и встретился с бойцами бригады, которая воюет на одном из самых активных направлений - на стыке трех областей.

Зеленский на передовой Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бойцами 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого. Бригада держит оборону на Александровском направлении. Недавно ВСУ здесь освободили от оккупантов 12 населенных пунктов. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский доложил президенту о ситуации на фронте. После него с докладом выступил командир бригады - об оперативной обстановке в полосе обороны. "Отметил наших защитников орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІ-ІІІ степеней. Спасибо за службу, за стойкость и за защиту Украины и нашего суверенитета", - говорится в сообщении.