Сили оборони вибили росіян з Одрадного на Харківщині (відео)

09:33 15.05.2026 Пт
2 хв
В операції брали участь штурмовики, оператори дронів та артилеристи
aimg Валерій Ульяненко
Сили оборони вибили росіян з Одрадного на Харківщині (відео) Фото: українські військові (Getty Images)
Сили оборони України вибили окупантів з населеного пункту Одрадне та його околиць на Харківщині. Це вдалося завдяки злагодженій роботі штурмовиків, операторів дронів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 129 окремої важкої механізованої бригади.

"У результаті спланованої операції Сили оборони України здійснили зачистку населеного пункту Одрадне Дворічанського р-ну Харківської області та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль", - йдеться у заяві.

Підрозділи 129 ОВМБр провели штурмові дії, завдали росіянам вогневого ураження та вибили окупантів з лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів.

Зазначається, що до виконання завдання залучили штурмові підрозділи, операторів дронів та артилерію. Завдяки їхній злагодженій роботі були послідовно виявлені, уражені та знищені жива сила ворога, його вогневі засоби та укриття.

"Це просування стало результатом мужності, витримки та професійної роботи українських воїнів, які щодня виконують бойові завдання", - підкреслили в 129 ОВМБр.

"Це просування стало результатом мужності, витримки та професійної роботи українських воїнів, які щодня виконують бойові завдання", - підкреслили в 129 ОВМБр.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександ Сирський зазначив, що Олександрівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Водночас він заявив, що українські сили мають там певні успіхи.

Крім того, Інститут вивчення війни заявив, що РФ не змогла досягти жодного значущого оперативного прориву на фронті протягом останнього року. при цьому Сили оборони України наростили успіхи взимку та навесні 2026 року.

РБК-Україна також писало, що президент України Володимир Зеленський нещодавно побував на фронті і зустрівся з бійцями бригади, яка воює на одному з найактивніших напрямків - на стику трьох областей.

Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
