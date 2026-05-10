Россияне на фронте не достигли никакого значимого прогресса за год в отличие от ВСУ, - ISW
Российские войска не смогли достичь ни одного значимого оперативного прорыва на фронте в течение последнего года, тогда как Силы обороны Украины нарастили успехи зимой и весной 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ISW.
Аналитики отмечают, что даже во время объявленного Россией "перемирия" с 9 по 11 мая боевые действия на отдельных участках фронта продолжались. В то же время общий темп операций несколько снизился.
В ISW обратили внимание, что режим прекращения огня фактически не имел четко прописанных механизмов контроля и выполнения. Единственным публично озвученным условием, по данным аналитиков, был отказ Украины от ударов по Москве во время парада 9 мая, которого Киев придерживался.
"Распространенность взаимных обвинений и продолжение локализованной активности с первых часов после объявления прекращения огня подчеркивает тот факт, что прекращение огня без четких механизмов обеспечения выполнения вряд ли будет соблюдено", - говорится в отчете.
РФ использовала "перемирие" для перегруппировки
По оценке ISW, российские войска могли использовать паузу для ротаций, переброски резервов и логистики с целью подготовки к дальнейшим наступательным действиям.
При этом аналитики отмечают, что украинская оборона продолжает сдерживать российское наступление и не позволяет Кремлю достичь результатов, которые Москва могла бы подать как большие победы к 9 мая.
В отчете отмечается, что российские войска с октября 2025 года не смогли достичь значительного продвижения в районе Константиновки - одного из ключевых направлений фортификационного пояса Украины.
Украина нарастила успехи на фронте
В то же время украинские силы, по данным ISW, достигли наибольших успехов на поле боя со времени операции в Курской области РФ в августе 2024 года.
Аналитики напоминают, что ВСУ освободили значительную часть Купянска осенью 2025 года, а также вернули более 400 квадратных километров территории на юге Украины в результате контратак зимой и весной 2026 года.
Кроме того, в конце апреля украинские военные освободили несколько населенных пунктов в западной части Запорожской области.
Удары по логистике РФ повлияли на наступление
В ISW также отметили усиление украинской кампании дальнобойных ударов по российской логистике, военной технике и нефтяной инфраструктуре.
По мнению экспертов, это ухудшило способность РФ проводить масштабные наступательные операции и повлияло на работу российских систем связи и беспилотников на фронте.
Отдельно аналитики упомянули проблемы России после ограничения использования терминалов Starlink на оккупированных территориях, что также создало дополнительные трудности для российских войск.
Как известно, РФ нарушила неоднократно режим прекращения огня, который планировался до 9 мая. В Украину летели и дроны, и ракеты, а также КАБы.
Хотя, как сообщалось, РФ зарекалась не наносить удары и грозила Киеву обстрелять центр города в случае невыполнения договоренности о тишине.