ВСУ стали самой мощной армией Европы, - Рубио

Вооруженные силы Украины стали самой мощной армией в Европе благодаря боевому опыту и западной поддержке, несмотря на значительное преимущество РФ в ресурсах.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу Fox News.

Почему украинская армия стала самой сильной

По словам госсекретаря, Украина обладает наиболее боеспособными вооруженными силами на континенте.

Он подчеркнул, что такой статус стал результатом сочетания двух ключевых факторов - колоссального опыта реальных боевых действий и системной военной помощи от партнеров.

"Стоит четко отметить, что Вооруженные силы Украины сейчас являются самыми сильными и мощными во всей Европе - конечно, в значительной степени благодаря полученной помощи, но также и благодаря приобретенному боевому опыту", - подчеркнул Рубио.

Потери России и динамика войны

Рубио указал на существенную разницу в потерях личного состава между странами.

По его данным, ежемесячно Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат погибшими. Это в пять раз превышает показатели украинской стороны.

Госсекретарь также назвал общие человеческие и экономические последствия войны колоссальными для обоих государств.

В то же время он признал, что сейчас наблюдается замедление переговорного процесса. По мнению чиновника, это связано с тем, что и Киев, и Москва пока сохраняют оптимизм относительно своих дальнейших успехов на поле боя.

Ожидания относительно переговоров

Несмотря на текущую паузу в дипломатии, Вашингтон рассчитывает на возобновление диалога.

Марко Рубио выразил надежду, что вскоре наступит момент, когда стороны будут готовы снова сесть за стол переговоров.