ВСУ имеют успехи на одном из самых горячих направлений фронта, - Сырский
Александровское направление остается одним из самых горячих на фронте, где российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия. В то же время украинские силы применяют тактику активной обороны и имеют определенные успехи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Сирский сообщил, что совершил очередную рабочую поездку в район боевых действий и встретился с командованием армейского корпуса, а также 31-й и 67-й отдельных механизированных бригад.
Главнокомандующий отметил, что масштабные штурмы российской армии с применением тяжелой техники на этом участке фронта почти прекратились. Вместо этого оккупанты активно используют беспилотники, артиллерию и небольшие пехотные группы.
"В свою очередь Силы обороны Украины применяют тактику активной обороны. Когда это возможно и уместно - наступают, имеют определенные успехи", - заявил Сырский.
Во время поездки командиры доложили о текущей ситуации на своих участках, обеспечении вооружением и военной техникой, в частности дронами, наземными роботизированными комплексами и артиллерийскими боеприпасами.
Отдельное внимание, по словам Сырского, уделили вопросам ротации военных на линии боевого соприкосновения и дальнейшему выполнению боевых задач.
"Поблагодарил воинов и их командиров за стойкость и мужество", - подытожил Сырский.
Напомним, в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский посетил Александровское направление и встретился с военными 31-й отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на стыке трех областей.
Именно на этом участке фронта украинские военные недавно освободили 12 населенных пунктов.