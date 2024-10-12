Шольц анонсировал помощь Украине, а Умерову назначили новых заместителей: новости за 11 октября

Германия до конца года планирует передать Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро. Тем временем Кабинет министров назначил двух заместителей главе Министерства обороны Украины Рустему Умерову.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 11 октября, - в материале РБК-Украина .

Шольц раскрыл содержание пакета помощи Украине на 1,4 млрд евро

Германия до конца года планирует передать Украине пакет военной помощи в 1,4 млрд евро. Он будет содержать системы противовоздушной обороны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Украине уже передали пакет военной помощи на сумму 600 млн. евро. Он включает в себя пятую систему IRIS-T SLM, БМП, танки, гаубицы, боеприпасы и беспилотники.

"До конца года мы при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии поставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 млрд евро", - уточнил Шольц.

По его словам, пакет включает:

ПВО IRIS-T;

ПВО Skynex;

зенитки Gepard;

самоходные артиллерийские установки;

бронированные автомобили;

боевые дроны;

радары;

боеприпасы.

Умерову назначили новых заместителей

Кабинет министров назначил двух заместителей главе Министерства обороны Украины Рустему Умерову - Сергея Мельника и Сергея Боева.

Также Кабинет министров уволил Александра Балануцу с должности замминистра обороны.

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Гнезделову избрали меру пресечения по делу о дезертирстве

Военнослужащему 56 отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, которому сообщили о подозрении в дезертирстве, избрали меру пресечения. Печерский райсуд отправил его под стражу.

Согласно решению суда, Гнездилов проведет в СИЗО не менее 60 дней.

Военнослужащему, совершившему СЗЧ и публично об этом заявлявшему, инкриминируют статью 408, часть 4 УКУ (самовольное оставление воинской части, совершенное с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения). Она предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Дания планирует создать фонд для финансирования производства оружия в Украине

Правительство Дании рассматривает возможность создания фонда для финансирования производства оружия в Украине до конца этого года. Он должен объединить государственные и другие инвестиции для расширения и усовершенствования украинских мощностей по производству оружия.

Инвесторы, среди которых могут быть пенсионные фонды и оборонные компании, получат долю собственности, доступ к знаниям и возможность создавать совместные предприятия с украинскими производителями.

Британия ввела санкции против двух российских олигархов

Вчера, 11 октября, правительство Великобритании внесло два изменения в список лиц, подпадающих под режим санкций против России. В частности, в список были внесены:

Андрей Игоревич Мельниченко;

Григорий Викторович Березкин.

На этих лиц по-прежнему распространяется замораживание активов, санкции по трастовым услугам и запрет на поездки, а также транспортные санкции.

Всемирный банк создаст специальный трастовый фонд для помощи Украине

Совет директоров Всемирного банка утвердил создание специального финансового трастового фонда для Украины. Размер помощи составит не менее 10 млрд долларов.

Главными донорами станут США и еще несколько стран, а в будущем размер фонда может быть увеличен, когда к нему присоединятся другие доноры.

Средства фонда в первую очередь будут направлены на поддержку бюджета Украины - заработные платы и социальные расходы, а также на критические потребности восстановления.

Зеленский назвал желаемые сроки завершения войны

По словам президента Владимира Зеленского, Украина хотела бы завершить войну не позже, чем в 2025 году. И так, чтобы вооруженная агрессия России больше не повторилась.

На пресс-конференции перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцом президент заявил, что представит тому план победы, который может заставить Россию завершить войну.

"Хотелось бы не позже, чем в следующем, 2025 году, и гарантировать не повторение агрессии. Этот план является мостом к проведению результативного саммита мира, который действительно поставит точку в войне", - подчеркнул президент.

Украина получит дополнительный кредит от Канады на 300 млн долларов

11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение с правительством Канады о кредите на 400 млн канадских долларов (около 300 млн долларов США). Денежные средства пойдут на финансирование приоритетных расходов госбюджета Украины через Административный счет МВФ.

Новый кредит предоставляется на 10 лет с процентной ставкой в 1,5% годовых, а льготный период составляет 4,5 года. Ожидается, что в ближайшее время эти средства поступят в общий фонд государственного бюджета.

Мелони назвала дату проведения конференции по восстановлению Украины в Риме

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о проведении "Конференции по восстановлению Украины". Она состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.

"Стремиться к будущему миру и процветанию означает также стремиться к восстановлению, и я рада объявить, что конференция пройдет в Риме: это событие, о котором мы очень заботимся и над которым работали в течение определенного времени", - подчеркнула Мелони после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Объявлен лауреат Нобелевской премии мира-2024

Норвежский нобелевский комитет в Осло объявил лауреата Нобелевской премии мира за 2024 год. Награда присуждена японской организации Nihon Hidankyo, которая объединяет выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Подробнее о лауреате - по ссылке.