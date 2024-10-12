Шольц анонсував допомогу Україні, а Умєрову призначили нових заступників: новини за 11 жовтня

Німеччина до кінця року планує передати Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. Тим часом Кабінет міністрів призначив двох заступників голові Міністерства оборони України Рустему Умєрову.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 11 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Шольц розкрив зміст пакета допомоги Україні на 1,4 млрд євро

Німеччина до кінця року планує передати Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. Він буде містити системи протиповітряної оборони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Україні вже передали пакет військової допомоги на суму 600 млн євро. Він включає п'яту систему IRIS-T SLM, БМП, танки, гаубиці, боєприпаси та безпілотники.

"До кінця року ми за підтримки Бельгії, Данії, Норвегії поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 млрд євро", - уточнив Шольц.

За його словами, пакет включає:

ППО IRIS-T;

ППО Skynex;

зенітки Gepard;

самохідні артилерійські установки;

броньовані автомобілі;

бойові дрони;

радари;

боєприпаси.

Умєрову призначили нових заступників

Кабінет міністрів призначив двох заступників голові Міністерства оборони України Рустему Умєрову - Сергія Мельника та Сергія Боєва.

Також Кабінет міністрів звільнив Олександра Балануцу з посади заступника міністра оборони.

Детальніше - за посиланням.

Гнезділову обрали запобіжний захід у справі про дезертирство

Військовослужбовцю 56 окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, якому повідомили про підозру в дезертирстві, обрали запобіжний захід. Печерський райсуд відправив його під варту.

Згідно з рішенням суду, Гнезділов проведе у СІЗО щонайменше 60 днів.

Військовослужбовцю, який вчинив СЗЧ і публічно про це заявляв, інкримінують статтю 408, частину 4 ККУ (самовільне залишення військової частини, вчинене з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану). Вона передбачає до 12 років позбавлення волі.

Данія планує створити фонд для фінансування виробництва зброї в Україні

Уряд Данії розглядає можливість створення фонду для фінансування виробництва зброї в Україні до кінця цього року. Він має об’єднати державні та інші інвестиції для розширення та вдосконалення українських потужностей з виробництва зброї.

Інвестори, серед яких також можуть бути пенсійні фонди та оборонні компанії, отримають частку власності, доступ до знань і можливість створювати спільні підприємства з українськими виробниками.

Британія ввела санкції проти двох російських олігархів

Вчора, 11 жовтня, уряд Великої Британії вніс дві зміни до списку осіб, які підпадають під режим санкцій проти Росії. А саме, до списку були внесені:

Андрій Ігорьович Мельниченко;

Григорій Вікторович Березкін.

На цих осіб, як і раніше, поширюється заморожування активів, санкції щодо трастових послуг і заборона на поїздки, а також транспортні санкції.

Світовий банк створить спеціальний трастовий фонд для допомоги Україні

Рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового трастового фонду для України. Розмір допомоги становитиме щонайменше 10 млрд доларів.

Головними донорами стануть США та ще декілька країн, а в майбутньому розмір фонду може бути збільшеним, коли до нього приєднаються інші донори.

Кошти фонду насамперед будуть спрямовані на підтримку бюджету України - заробітні плати й соціальні видатки, а також на критичні потреби відновлення.

Зеленський назвав бажані терміни завершення війни

За словами президента Володимира Зеленського, Україна хотіла б завершити війну не пізніше, ніж у 2025 році. І так, щоб збройна агресія Росії більше не повторилась.

На пресконференції перед зустріччю з канцлером Німеччини Олафом Шольцом президент заявив, що представить тому план перемоги, який може примусити Росію завершити війну.

"Хотілося б не пізніше, ніж у наступному, 2025 році, й гарантувати не повторення агресії. Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку в війні", - наголосив президент.

Україна отримає додатковий кредит від Канади на 300 млн доларів

11 жовтня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав угоду з урядом Канади про кредит на 400 млн канадських доларів (майже 300 млн доларів США). Кошти підуть на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України через Адміністративний рахунок МВФ.

Новий кредит надається на 10 років з процентною ставкою 1,5% річних, а пільговий період становить 4,5 роки. Очікується, що найближчим часом ці кошти надійдуть до загального фонду державного бюджету.

Мелоні назвала дату проведення конференції з відновлення України у Римі

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні оголосила про проведення "Конференції з відновлення України". Вона відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року.

"Прагнути до майбутнього миру і процвітання означає також прагнути до відновлення, і я рада оголосити, що конференція пройде в Римі: це подія, про яку ми дуже дбаємо і над якою працювали протягом певного часу", - наголосила Мелоні після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Оголошено лауреата Нобелівської премії миру-2024

Норвезький нобелівський комітет в Осло оголосив лауреата Нобелівської премії миру за 2024 рік. Нагороду присуджено японській організації Nihon Hidankyo, яка об'єднує тих, хто вижив після атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі.

Детальніше про лауреата - за посиланням.