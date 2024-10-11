Всемирный банк создаст специальный трастовый фонд для помощи Украине, - Шмыгаль

Совет директоров Всемирного банка утвердил создание специального финансового трастового фонда для Украины. Размер помощи будет составлять по меньшей мере 10 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Еще одной крайне важной новостью на этой неделе стало то, что Совет директоров Всемирного банка утвердил создание специального финансового трастфонда для Украины", - сказал Шмыгаль.

По его словам, размер этого фонда будет составлять по меньшей мере 10 млрд долларов.

"Главными донорами станут США и еще несколько стран, а в будущем размер фонда может быть увеличен, когда к нему присоединятся другие доноры", - добавил премьер.

Он отметил, что средства фонда, в первую очередь, будут направлены на поддержку бюджета Украины - заработные платы и социальные расходы, а также на критические нужды восстановления.