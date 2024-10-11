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Всемирный банк создаст специальный трастовый фонд для помощи Украине, - Шмыгаль

Пятница 11 октября 2024 16:37
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Всемирный банк создаст специальный трастовый фонд для помощи Украине, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Совет директоров Всемирного банка утвердил создание специального финансового трастового фонда для Украины. Размер помощи будет составлять по меньшей мере 10 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Еще одной крайне важной новостью на этой неделе стало то, что Совет директоров Всемирного банка утвердил создание специального финансового трастфонда для Украины", - сказал Шмыгаль.

По его словам, размер этого фонда будет составлять по меньшей мере 10 млрд долларов.

"Главными донорами станут США и еще несколько стран, а в будущем размер фонда может быть увеличен, когда к нему присоединятся другие доноры", - добавил премьер.

Он отметил, что средства фонда, в первую очередь, будут направлены на поддержку бюджета Украины - заработные платы и социальные расходы, а также на критические нужды восстановления.

Помощь Всемирного банка

Напомним, в феврале этого года мы сообщали, что Министерство экономики Украины и Всемирный банк работают над привлечением 500 млн долларов. Они будут направлены на финансирование проектов поддержки украинского бизнеса.

В начале декабря 2023 года Всемирный банк сообщил, что Украина получит 1,2 млрд долларов финансовой поддержки. Средства выделят под гарантии правительства Японии и направят в поддержку 29 программ социальной помощи наиболее уязвимым категориям населения.

В том же месяце Всемирный банк выделил Украине дополнительные 1,34 млрд долларов. Их направили на выплаты пенсий, зарплат и других приоритетных направлений.

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