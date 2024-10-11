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Зеленский назвал желаемые сроки завершения войны

Украина, Пятница 11 октября 2024 17:05
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Зеленский назвал желаемые сроки завершения войны Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина хотела бы завершить войну не позже, чем в 2025 году. И так, чтобы вооруженная агрессия России больше не повторилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

На пресс-конференции перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцом президент заявил, что представит тому план победы, который может заставить Россию завершить войну.

"Хотелось бы не позже, чем в следующем, 2025 году, и гарантировать не повторение агрессии. Этот план является мостом к проведению результативного саммита мира, который действительно поставит точку в войне", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что этот план не стал заменой мирной инициативы Украины, а усилил позиции Украины для приближения к миру.

"Мы можем сделать это во взаимодействии. Все наши партнеры рассчитываем и на поддержку Германии", - подытожил он.

Напомним, что сегодня советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что истощение Российской Федерации уже очевидно.

Между тем, сам Зеленский ранее сегодня заявил, что украинская армия сталкивается с нехваткой военной техники, и подтвердил планы провести в следующем месяце второй саммит мира, чтобы достичь прекращения войны.

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Зеленский назвал желаемые сроки завершения войны
Зеленский назвал желаемые сроки завершения войны
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