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Мелони назвала дату проведения конференции по восстановлению Украины в Риме

Пятница 11 октября 2024 13:49
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Мелони назвала дату проведения конференции по восстановлению Украины в Риме Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о проведении "Конференции по восстановлению Украины". Она состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

"Стремиться к будущему миру и процветанию означает также стремиться к восстановлению, и я рада объявить, что конференция пройдет в Риме: это событие, о котором мы очень заботимся и над которым работали в течение некоторого времени", - подчеркнула Мелони после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она также добавила, что Украина не останется одна в своих усилиях по восстановлению.

"Мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется", - подчеркнула она.

Восстановление Украины

В марте 2023 года Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении после российского вторжения в 411 миллиардов долларов. Это выше по сравнению с предыдущей оценкой в 349 миллиардов долларов, представленной в сентябре 2022 года.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что эта сумма не учитывает данные о потерях на временно оккупированных территориях.

Кроме того, Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН повысили свои прогнозы по общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до 486 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.

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