Мелони назвала дату проведения конференции по восстановлению Украины в Риме

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о проведении "Конференции по восстановлению Украины". Она состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

"Стремиться к будущему миру и процветанию означает также стремиться к восстановлению, и я рада объявить, что конференция пройдет в Риме: это событие, о котором мы очень заботимся и над которым работали в течение некоторого времени", - подчеркнула Мелони после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она также добавила, что Украина не останется одна в своих усилиях по восстановлению.

"Мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется", - подчеркнула она.