ПВО IRIS-T и не только. Шольц раскрыл содержание пакета помощи Украине на 1,4 млрд евро
Германия до конца года планирует передать Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро. Он будет содержать системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава немецкого правительства отметил, что Украине уже передали пакет военной помощи на сумму 600 млн евро. Он включает пятую систему IRIS-T SLM, БМП, танки, гаубицы, боеприпасы и беспилотники.
"До конца года мы при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии поставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 млрд евро", - уточнил Шольц.
По его словам, пакет включает:
- ПВО IRIS-T;
- ПВО Skynex;
- зенитки Gepard;
- самоходные артиллерийские установки;
- бронированные автомобили;
- боевые дроны;
- радары;
- боеприпасы.
Шольц заверил, что в следующем году Германия продолжит поддержку Украины. Для этого в бюджет включили 4 млрд евро на прямую двустороннюю военную помощь.
Новый пакет для Украины от Германии
Еще несколько дней назад начальник специального штаба по Украине генерал-майор Кристиан Фройдинг рассказал, что Бундестаг выделил на помощь Украине в 2024 году еще 400 млн евро.
По словам Фройдинга, такое решение позволит до конца года передать Украине вооружение на 1,4 млрд евро.
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