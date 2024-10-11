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ПВО IRIS-T и не только. Шольц раскрыл содержание пакета помощи Украине на 1,4 млрд евро

Берлин, Пятница 11 октября 2024 16:20
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ПВО IRIS-T и не только. Шольц раскрыл содержание пакета помощи Украине на 1,4 млрд евро Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия до конца года планирует передать Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро. Он будет содержать системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава немецкого правительства отметил, что Украине уже передали пакет военной помощи на сумму 600 млн евро. Он включает пятую систему IRIS-T SLM, БМП, танки, гаубицы, боеприпасы и беспилотники.

"До конца года мы при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии поставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 млрд евро", - уточнил Шольц.

По его словам, пакет включает:

  • ПВО IRIS-T;
  • ПВО Skynex;
  • зенитки Gepard;
  • самоходные артиллерийские установки;
  • бронированные автомобили;
  • боевые дроны;
  • радары;
  • боеприпасы.

Шольц заверил, что в следующем году Германия продолжит поддержку Украины. Для этого в бюджет включили 4 млрд евро на прямую двустороннюю военную помощь.

Новый пакет для Украины от Германии

Еще несколько дней назад начальник специального штаба по Украине генерал-майор Кристиан Фройдинг рассказал, что Бундестаг выделил на помощь Украине в 2024 году еще 400 млн евро.

По словам Фройдинга, такое решение позволит до конца года передать Украине вооружение на 1,4 млрд евро.

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