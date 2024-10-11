Украина получит дополнительный кредит от Канады на 300 млн долларов
11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение с правительством Канады о кредите на 400 млн канадских долларов (почти 300 млн долларов США). Средства пойдут на финансирование приоритетных расходов госбюджета Украины через Административный счет МВФ.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
Марченко подчеркнул значительную роль Канады в поддержке Украины с начала полномасштабного вторжения, отметив, что сумма прямой бюджетной поддержки с февраля 2022 года превышает 5 млрд долларов.
Министр выразил благодарность правительству и гражданам Канады за их солидарность и помощь в стабилизации финансовой системы Украины.
Новый кредит предоставляется на 10 лет с процентной ставкой 1,5% годовых, а льготный период составляет 4,5 года. Ожидается, что в ближайшее время эти средства поступят в общий фонд государственного бюджета.
Помощь Украине от Канады
Канада с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину стала одним из самых активных международных партнеров нашей страны. Поддержка Канады охватывает широкий спектр направлений: от военной помощи до гуманитарной и финансовой поддержки, а также активной дипломатической работы на международной арене.
В июле премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал пакет помощи Украине на 500 млн. канадских долларов.
Подробно о том, какую помощь Канада оказывала Украине с начала вторжения – читайте в материале РБК-Украина.
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