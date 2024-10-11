Гнездилову избрали меру пресечения по делу о дезертирстве

Военнослужащему 56 отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, которому сообщили о подозрении в дезертирстве, избрали меру пресечения. Печерский районный суд отправил его под стражу.

Согласно решению суда, Гнездилов проведет в СИЗО по меньшей мере 60 дней.

Военнослужащему, совершившему публично СОЧ, инкриминируют статью 408, часть 4 УКУ (самовольное оставление воинской части, совершенное с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения). Она предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что прокуроры просили об аресте подозреваемого без права внесения залога. Адвокаты Гнезделова ходатайствовали об отводе судьи.

Фото: зал Печерского райсуда, где избрали меру пресечения (Виталий Носач, РБК-Украина)

Что известно о деле Гнездилова, публично ушедшем в СОЧ

21 сентября Сергей Гнездилов, в 2019 году присоединившийся к рядам ВСУ, на своей странице Facebook написал о том, что самовольно покинул воинскую часть (далее и на момет СОЧ он командир отделения аэроразведки 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады).

По его словам, он сделал это якобы с целью "привлечь внимание к необходимости ротаций для пехоты, а также отсутствию четких сроков для службы".

В свою очередь в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде, отреагировали на это и заявили, что уже назначили служебное расследование. Там также добавили, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".

Фото: адвокаты Гнездилова просили заменить судью (Виталий Носач, РБК-Украина)

Эта история приобрела резонанс, ее активно обсуждали в сети. Впрочем, мнения в обществе касательно поведения Гнезделова разделились. Некоторые критиковали его за самовольное оставление части, а кто-то наоборот выражал поддержку. Вместе с тем, некоторые считают, что таким поступком военный мог подставить своих побратимов и в целом мотивировать других поступить так же.

Напомним, что 9 октября стало известно о задержании Гнездилова. По данным следствия, в начале сентября военнослужащий был направлен в госпиталь для медосмотра военно-врачебной комиссией.

Однако на самом деле обследование он не проходил и в медучреждении не находился, а по истечении определенного срока ВВК к месту несения службы не вернулся, даже больше - в течение 2 недель фактически скрывался от правоохранителей, меняя места и города проживания.