Умерову назначили новых заместителей: чем они будут заниматься

Кабинет министров назначил двух заместителей главе Министерства обороны Украины Рустему Умерову. Еще один заместитель был уволен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Сергей Боев

Боев назначен на должность заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Он получал высшее образование в:

Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана (бакалавр);

Вортонской бизнес-школе Университета Пенсильвании (магистр).

Перед назначением на новую должность 41-летний Боев занимал должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. С 2016 по 2022 год работал на руководящих позициях в государственных компаниях, в частности в НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укргаздобыча".

Фото: Сергей Боев (mil.gov.ua)

Боев также имеет опыт работы в ведущих международных банках и консалтинговой компании Boston Consulting Group, что дало ему прочный опыт в финансовой сфере и управлении.

Сергей Мельник

Мельника назначили на должность заместителя министра обороны.

Он родился 12 июля 1977 года в Винницкой области.

Получал высшее образование в Харьковском военном университете, после чего карьеру на руководящих должностях в Военно-юридическом факультете Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

Получил второе высшее образование в 2009-м.

Фото: Сергей Мельник (mil.gov.ua)

С 1999-го Мельник служил на различных должностях в боевых бригадах Противовоздушной обороны. С ноября 2019-го занимал должность начальника Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

В 2022-м Мельник успешно завершил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) в Национальном университете обороны Украины.

Во время полномасштабного вторжения он отвечал за оборону Харькова.

Один из заместителей уволен

Кабинет министров уволил Александра Балануцу с должности заместителя министра обороны.

"Александр Балануца был назначен на должность 17 мая 2024 года и отвечал за направление европейской интеграции", - пишет Минобороны.