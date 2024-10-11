Умерову назначили новых заместителей: чем они будут заниматься
Кабинет министров назначил двух заместителей главе Министерства обороны Украины Рустему Умерову. Еще один заместитель был уволен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Сергей Боев
Боев назначен на должность заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции.
Он получал высшее образование в:
- Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана (бакалавр);
- Вортонской бизнес-школе Университета Пенсильвании (магистр).
Перед назначением на новую должность 41-летний Боев занимал должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. С 2016 по 2022 год работал на руководящих позициях в государственных компаниях, в частности в НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укргаздобыча".
Фото: Сергей Боев (mil.gov.ua)
Боев также имеет опыт работы в ведущих международных банках и консалтинговой компании Boston Consulting Group, что дало ему прочный опыт в финансовой сфере и управлении.
Сергей Мельник
Мельника назначили на должность заместителя министра обороны.
Он родился 12 июля 1977 года в Винницкой области.
Получал высшее образование в Харьковском военном университете, после чего карьеру на руководящих должностях в Военно-юридическом факультете Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.
Получил второе высшее образование в 2009-м.
Фото: Сергей Мельник (mil.gov.ua)
С 1999-го Мельник служил на различных должностях в боевых бригадах Противовоздушной обороны. С ноября 2019-го занимал должность начальника Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
В 2022-м Мельник успешно завершил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) в Национальном университете обороны Украины.
Во время полномасштабного вторжения он отвечал за оборону Харькова.
Один из заместителей уволен
Кабинет министров уволил Александра Балануцу с должности заместителя министра обороны.
"Александр Балануца был назначен на должность 17 мая 2024 года и отвечал за направление европейской интеграции", - пишет Минобороны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в начале октября Кабинет министров поддержал увольнение двух заместителей Умерова.
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