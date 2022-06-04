Шостий пакет санкцій, скасування мит та зборів для українського експорту, громадянство Невзорову: новини за 3 червня

Європейський союз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, журналісту Невзорову надали громадянство України, ЄС на рік скасував усі мита та збори для українського експорту. Докладніше про те, що сталося в п'ятницю, 3 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

ЄС затвердив шостий пакет санкцій проти Росії: список обмежень

На тлі військової агресії Росії проти України, Європейський союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій. Обмеження були введенні на нафту, експорт й радіомовлення агресора.

Які обмеження вів ЄС – читайте в матеріалі РБК-Україна.

Офіційно: ЄС на рік скасував усі мита і збори для українського експорту

Європейський Союз офіційно скасував усі мита і збори з українського експорту, що спрямовується на європейський ринок. Це допоможе відновленню українського бізнесу, який постраждав унаслідок російської агресії.

"Регуляторні правила, що тимчасово призупиняють усі збори з імпорту, що надходить в ЄС з України, були оприлюднені сьогодні в Офіційному журналі ЄС. Вони набудуть чинності завтра, 4 червня, та будуть діяти до 5 червня 2023 року", - заявила речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер.

Макрон закликав не принижувати Росію та не виключив візит в Київ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росію не потрібно принижувати зараз, щоб після завершення війни в Україні можна було вивести її з ізоляції. Вторгнення в Україну, за словами Макрона, стало "історичною та фундаментальною помилкою" російського президента Володимира Путіна.

Також президент Франції не виключив, що відвідає Україну. Але не уточнив, коли це може статися.

Зеленський надав журналісту Невзорову громадянство України

Російському журналісту Олександру Невзорову і його дружині Лідії надали громадянство України. Відповідний указ підписав український президент Володимир Зеленський.

Олександр Невзоров - російський журналіст і телеведучий. Автор відомої в минулому кримінальної і політичної програми "600 секунд і художнього фільму "Чистилище", що розповідає про події Чеченської війни. Він чотири рази ставав депутатом Державної Думи РФ.

Масові протести в Єревані. Застосовано шумові гранати, 50 осіб госпіталізовано

В ході антиурядових демонстрацій в столиці Вірменії, Єревані, щонайменше 50 осіб були госпіталізовані. Для розгону демонстрантів поліцейські використовували світлошумові гранати.

Поліцейські були змушені застосувати світлошумові гранати після того, як демонстранти закидали їх камінням. Тиск на прем'єр-міністра Нікола Пашиняна посилився відтоді, як він наблизився до нормалізації відносин з Азербайджаном.

Україну охопить потужними грозами й похолоданням

Погода в Україні на вихідних принесе сильні грози й дощі, а також похолодання. Якщо субота буде синоптично спокійнішою, то в неділю ситуація погіршиться. На щастя, зниження температури буде короткочасним.

Читайте в матеріалі Styler, що буде з погодою в країні наступні кілька днів.